Gheorghe Dincă, “turnat” de cel mai bun prieten din Caracal: “La 10.30 a băgat-o pe Alexandra în casă. A trecut pe lângă mine şi..”

Paul Mieilă, cel mai bun prieten al lui Gheorghe Dincă, povesteşte că în ziua în care Alexandra a fost răpită, în zona casei unde locuieşte acesta era o înmormântare. Atunci ar fi adus-o pe fetiţa de 15 ani acasă. „A băgat urgent maşina în curte, era foarte grăbit, nu agitat”.

Paul Mieilă este de aceeaşi vârstă cu Gheorghe Dincă, respectiv 66 de ani. Cei doi au fost colegi de şcoală, au copilărit împreună, au lucrat împreună, iar după ce s-au căsătorit au fost vecini de bloc, iar apoi de cartier.

„Îl cunosc, sau de fapt credeam că-l cunosc foarte bine. Avem multe amintiri împreună, mai ales din tinereţe. Eram nedespărţiţi. El a fost cel care, pe vremuri, m-a şi ajutat să mă şi angajez. Era un om bun şi săritor. Nu îmi amintesc să fie obsedat de femei. El s-a căsătorit din dragoste. Îşi iubea mult soţia. Când s-a apucat să facă acea construcţie din faţă, casa groazei cum i se spune acum, a vrut s-o facă exact cum sunt casele în Vâlcea, cu design mai ciudat. Zicea că o face aşa pentru soţia lui. De aia arată aşa, dar să ştiţi că e din cărămidă”, a declarat Paul Mieilă pentru adevărul.ro

Omul mai spune că după ce s-au mutat la casă, relaţia dintre ei s-a răcit.

„El a fost plecat mult timp în Italia. De când s-a întors, a venit parcă alt om. Eu, între timp, m-am îmbolnăvit, ies foarte greu din casă, abia mă mişc. Deşi ne despart câteva case, nu venea să mă viziteze”, spune prietenul lui Gheorghe Dincă.

Ziua răpirii – ora 10,30

„Miercuri, pe 24 iulie, eu şi soţia mea am mers la înmormântarea fratelui. Chiar dacă mă deplasez greu, trebuia obligatoriu să merg. Şi reţin foarte bine ora când am ajuns în faţa casei lui Dincă pentru că soţia s-a uitat la ceas. Dorea să vadă cât am mers pe jos. De la casa mea până la el nu e mult, dar eu am parcurs drumul într-o oră. Mergeam, mă opream. Foarte foarte greu. De aceea, ştiu foarte sigur că la ora 10.30 am ajuns în dreptul casei lui Dincă”, spune fostul prieten.

„Era grăbit. A zis că n-are timp”

„La ora 10,30, exact când noi am ajuns în faţa casei lui Dincă, l-am văzut şi pe el. A parcat maşina peste drum, a coborât, a traversat, a deschis porţile în grabă şi a intrat. A băgat urgent maşina în curte, era grăbit, nu agitat. A trecut pe lângă mine şi nici nu m-a salutat. La 10.30 a băgat-o pe Alexandra în casă. Acum ştiu sigur. Nimeni de la poliţie n-a venit să mă întrebe ceva. Mă duceam eu să le zic, dar v-am zis, mă deplasez foarte, foarte greu”, a mai declarat Paul Mieilă.