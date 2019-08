Gheorghe Zamfir, victima unei tentative de asasinat: “Sunt urmărit să fiu ucis la fel ca Grigore Vieru”

Gheorghe Zamfir a fost victima unei tentative de asasinat, după ce a suferit un accident rutier în 2008, fiind acroșat de o mașină în zona Gării de Nord. Șoferul a părăsit locul faptei, iar polițiștii chemați la fața locului au întârziat mai mult decât o oră.

A doua zi, un bărbat s-a prezentat la poliție și a povestit că Zamfir ar fi fost de vină pentru accident (a fugit după câini, pe stradă) și că el nu a fugit ci a plecat pentru că polițiștii au întârziat.

”Odată, maestra Paula Iacob îmi spune că trebuie să mergem la IML pentru că acolo vom avea o expertizare a maestrului Gheorghe Zamfir – sunt convins că nu se supără pe mine că-l pomenesc în acest context. Era ”protagonistul” unui atentat. Nu știu cum se face, dar în ziua aceea am pus mâna din întâmplare pe telefonul mamei. Am luat telefonul mamei cu mine, am fost ”paralizat” de toate mișcările pe care le puteam face telefonic. Am ajuns undeva, în preajma Gării de Nord, unde locuia domnia sa atunci.

Vreau să vă spun, vă asigur, pe cuvântul meu de onoare, pe telefonul respectiv – subliniez, pe telefonul respectiv – mie, personal, mi s-a spus că dacă se mai contină ancheta în cazul respectiv se va ajunge la lucruri foarte, foarte grave. (…) M-am uitat în dreapta și în stânga pentru că nu era telefonul meu. Trebuia să localizezi persoana, să șții ce telefon are la el, țin minte exact locul în care s-a întâmplat lucrul acesta.

L-am anunțat (pe Gheorghe Zamfir, n.r.) și mi-a spus: ”V-am spus că sunt serviciile cutare și cutare”, nu pot să le spun. I-am spus și am abandonat ancheta. Pentru că era mai importantă viața maestrului Gheorghe Zamfir decât acest lucru. Maestrul Gheorghe Zamfir trăiește”, a povestit Daniel Ionașcu la Antena 3.

Un an mai târziu, Gheorghe Zamfir a declarat că a fost victima unei tentativă de asasinat. ”Știu că sunt urmărit să fiu ucis la fel ca Grigore Vieru. Sunt în exil, torturat, marginalizat, pedepsit, fără să-mi dau seama de ce”, a spus Zamfir care a menționat că accdientul din 2008 a fost ”mâna mafiei”.