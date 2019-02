Ghinioanele se țin lanț de Rita Mureșan! A pierdut lupta cu kilogramele și acum s-a despărțit de Paul Atanasiu.

Ajunsă la 46 de ani, Rita Mureșean s-a îngrășat enorm de mult ajungând la peste 100 de kilograme, după ce la vârsta de 20 de ani, ea a obținut trofeul de Miss România. De-a lungul timpului, creatoarea de modă a avut mari oscilații în ceea ce privește greutatea, dar, în prezent, ea arată complet transformată. (CITEȘTE ȘI: RITA MUREȘAN, ÎN LACRIMI LA TV: ”SUNT ÎNCĂ ÎN ȘOC, NU MI-AM REVENIT”)

Și de parcă nu ar fi de-ajuns, se pare că Rita Mureșan s-a despărțit și de iubitul ei. Ea și Paul Atanasiu au decis de comun acord să meargă pe drumuri separate. Totul însă s-a întâmplat în urmă cu luni bune, cei doi vrând să păstreze discreția.

”S-au separat de comun acord și în mare secret! Totul s-a întâmplat acum câteva luni bune! Pur și simplu, nu mai mergea nimic între ei! Paul a dorit o altă cale și nu a mai vrut să stea într-o legătură care nu ducea nicăieri pentru el”, au spus apropiații fostului cuplu pentru wowbiz.ro.

Rita Mureșan, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele

Având o greutate de peste 100 de kilograme, fostul model are acum în garderobă haine XXL. Rita Mureșan a mărturisit în urmă cu ceva timp că surplusul de greutate nu reprezintă o prioritate pentru ea. Vedeta a mărturisit că s-a luptat cu kilogramele în plus din cauza șocurilor suferite de-a lungul timpului. Suferința prin care a trecut i-a adus kilograme în plus, însă câteodată și kilograme în minus. De aici și oscilațiile în greutate prin care a trecut Rita Mureșan. (VEZI ȘI: RITA MUREȘAN DESPRE LUPTA CU KILOGRAMELE ÎN PLUS:”MI-AȘ FI DORIT SĂ FIU TOATĂ VIAȚA SUBȚIRE, DAR DACĂ NU S-A PUTUT CE SĂ FAC ACUMA? SĂ-MI TAI GÂTUL?”)

“Acum patru ani, am trecut printr-un șoc emoțional care m-a făcut să pierd foarte mult kilograme și altul care m-a făcut să iau. Eu nu-mi mai înțeleg organismul. Dimineața când mă trezesc, eu sunt recunoscătoare că sunt sănătoasă. Dacă eu îmi fac analizele și sunt ok, în afară de încetinirea asta (n.r. a organismului). Eu nu sunt prietenă cu sportul. Aș vrea să fiu ca tata, dar nu s-a moștenit. Tatăl meu este antrenor de handbal, în echipa națională, cu medalii și nu s-a lipit”, a spus Rita Mureșan, în urmă cu ceva timp, la Xtra Night Show.