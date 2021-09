Ghinion pentru un hoţ de maşini! Cum a fost prins individul. Detalii neaşteptate

Un bărbat din Constanţa a trecut prin clipe de coşmar după ce i s-a furat maşina. Acesta a sunat imediat la 112 pentru a anunţat nefericitul eveniment. Oamenii legii au intrat „pe fir”, iar finalul a fost unul fericit.

Autoturismul păgubitului a fost gasit la scurt timp de către un agent de poliţie. Marian Ciprian nu era în timpul programului, însă a mers pe urmele hoţului cu maşina personală. Astfel, poliţistul l-a găsit pe hoţ, l-a blocat în trafic şi l-a imobilizat. Apoi şi-a anunţat colegii din Politie Vama Veche- 2 mai, iar aceştia au venit să ridice „prada”.

Întâmplarea a fost relatată în mediul online, iar gestul poliţistului a fost apreciat de sute de persoane.

“Culmea ghinionului. De asta a avut parte un individ care s-a hotarat ieri sa fure un autoturism in localitatea 2 mai. Mai exact, un cetatean a apelat in dimineata zilei de 16.06.2019 Serviciul National Apeluri de Urgenta 112, anuntand ca i-a fost furat autoturismul. Colegul meu, agent sef adjunct de politie Marin Ciprian, din cadrul Politiei Mun. Mangalia, tocmai se pregatea sa plece spre serviciu si a asistat fara sa vrea la apelul omului. Desi nu isi incepuse serviciul, colegul meu a inceput sa caute cu masina personala autoturismul furat si, la scurt timp, a dat in trafic de individul care se plimba nestingherit cu masina furata. Politistul l-a blocat in trafic, l-a imobilizat si si-a anuntat colegii din cadrul Biroului de Politie Vama Veche-2 Mai. Hotul s-a dovedit si consumator de alcool la volan. Acesta este pentru mine azi #politistul zilei. Bravo, Ciprian!“, mesajul postat pe pagina de Facebook “Politistii au umor”.

Sursă foto: Arhivă Cancan