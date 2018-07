Mariana de la Exatlon se luptă să supraviețuiască, să facă rost de bani pentru chirie și mâncare, iar cu toate aceastea își continua visul, acela de a face sport. Fosta concurentă de la Exatlon a povestit cum l-a visat pe Gigi Becali, care se afla în casa ei și oferindu-i ajutorul.

Ei bine, visul a devenit realitate, și latifundiarul din Pipera a sărit să o ajute pe Mariana, a mărturisit în direct că o așteaptă la palat pentru a discuta și că o va ajuta.

„Da, tata, sa vina la mine la palat ca o sa o ajut„, a spus Gigi Becali pentru wowbiz.ro.

„Adica o sa-l vad in fata. Nu imi vine sa cred. Numai faptul ca-l vad. O sa iau toate medaliile, diplomele„, a spus Mariana.

„Il urmeaream pe domnul Gigi Becali era la tv la el acasa si povestea despre ce a patimit unde a fost inchis si isi dorea foarte mult sa mearga la fiicele lui si la mama lui. Am inchis televizorul si am visat ca era la mine acasa si se uita la peretele meu cu medalii. Am vorbit cu el si i-am zis ‘Nu-mi vine sa cred ca sunteti la mine acasa’. Si i-am explicat ca sunt numai medalii de podium si in spatele fiecarei medalii e cate o poveste si cate un chin. Povesteam ca mi-as fori foarte mult sa ii indeplinesc visul mamei de a avea si eu garsoniera mea. (…) M-am trezit plangand si ma uitam spre peretele de medalii. A fost emotionant. Il vezi seara la televizor, te gandesti prin ce a trecut si cat sufera si apoi il visezi„, a povestit Mariana despre visul pe care l-a avut ea cu Gigi Becali.

„Mi-am consumat cam toti banutii in cantonamente. Nu imi pare rau pentru ca daca am fost am urcat pe podium, cum a fost si la cursa din Italia unde am luat locul I”, a povestit Mariana cu ochii in lacrimi. „Nu o sa imi abandonez visul pentru ca stiu cat de mult muncesc. Candva voi reusi pentru ca sunt o luptatoare. Sunt o razboinica. Pentru unele persoane e foarte greu sa se treazeasca dimineata sa se antreneze, dar mie imi place. Ma gandesc ca exista Dumnezeu si undeva acolo ma iubeste si ii multumesc lui Dumnezeu ca sunt sanatoasa si prin sportul pe care il prezint pot sa urc pe podium cu steagul Romaniei. Acum toti strigau dupa mine ‘Miss Romania’„, a mai declarat fosta concurenta de la Exatlon.

„Lunar am nevoie cam de 3000 de lei. Am tot luat din banii pe care i-am tot castigat, dar ajungi sa spui ‘Stai ca eu raman pe drumuri ca nu o sa mai am bani de chirie’. Acum mai stau inca la garsoniera, dar cat voi mai avea bani. S-au dus banii si este foarte greu (…) Mi-am terminat cursruile de antrenor de fitness si m-am dus sa colaborez cu sala respectiva daca tot am luat diploma, dar de sport eu nu ma las pentru ca sportul este viata mea„, a mai spus Mariana.