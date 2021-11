Gigi Becali a fost implicat într-un accident rutier, luni dimineață. Maybach-ul de 220.000 de euro pe care milionarul îl deţine a fost uşor avariat de un alt șofer. Poliţiştii au intervenit imediat la faţa locului.

În jurul orei 06:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția dintre Bd. Aviatorilor/Aleea Alexandru, accident în care au fost implicate două autovehicule.

Din primele informaţii, se pare că unul dintre conducători este chiar Ionuț Luțu, „aghiotantul” lui Gigi Becali. Mai mult, latifundiarul se afla în maşină în momentul producerii accidentului.

În urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale.

Poliţiştii care au ajuns la faţa locului i-au testat pe cei doi conducători cu aparatul alcooltest. Se pare că şoferul Loganului a avut un rezultat de 0,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar permisul acestuia a fost suspendat pentru o perioadă de trei luni, în timp ce Luţu a avut un rezulat negativ.

În aceste momente, potrivit informaţiilor CANCAN.RO, Ionuț Luțu se află la biroul de accidente uşoare din Capitală pentru alte declaraţii. Accidentul s-a petrecut la câteva ore după ce echipa lui Gigi Becali, FCSB, a învins, într-un meci dramatic, Universitatea Craiova, chiar în Bănie.

Cum a rămas Gigi Becali fără permis

Patronul celor de la FCSB a fost întotdeauna o persoană atrasă de autoturismele de lux. În prezent, lucrurile sunt similare, iar acesta deţine o adevărată bijuterie, despre care spune că e unică pe șoselele din țară: un Mercedes Maybach.

În urmă cu câteva luni, afaceristul a rămas fără permis din cauza vitezei.

În a doua zi de Paște, Gigi Becali se îndrepta către Vâlcea, pentru a participa la înmormântarea preotului Daniil, de la Mănăstirea Frăsinei, decedat înainte de Înviere.

Graba către eveniment l-a făcut să apese mai tare pedala accelerației, iar poliţiştii s-au văzut nevoiţi să intervină. Becali s-a ales cu permisul suspendat 90 de zile și a și încasat o amendă în valoare de 1.305 de lei.

”Treaba e că eu veneam din auto-bandă, îţi dai seama. Păi, bine măi, dacă depășește omul 3,4 kilometri din autobandă, păi am hotărâri judecătoreşti în sensul ăsta.

Care au depăşit cu 3,4 kilometri şi spune judecătorul, omul nu e vitezoman, omul are o maşină puternică. Am o maşină nouă acum, un Mercedes Maybach. Asta e numai una în România, acum, eu am luat-o pe prima”, a declarat Becali la vremea respectivă.

