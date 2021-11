Gigi Becali, probleme cu fanii FCSB-ului. Speriat de ultrași, a depus plângere penală: “Vreau să facă pușcărie, au vrut să vină la mine acasă”

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a declarat că a depus plângere penală după ce suporterii clubului pe care îl finanțează au vandalizat baza din Berceni a echipei. Fanii nu s-au oprit aici și au scris mesaje dure la adresa milionarului și pe gardul de la Palatul din Aleea Alexandru. Milionarul vrea ca ultrașii să ajungă după gratii.

Faptul că Edward Iordănescu nu mai este antrenorul lui FCSB i-a înfuriat la culme pe fanii trupei roș-albastre. Fanii s-au mobilizat și au scris mesaje dure la adresa milionarului la baza de pregătire din Berceni, dar și în zona Piața Victoriei, unde omul de afaceri are biroul. Supărat pe ce s-a întâmplat, latifundiarul din Pipera s-a adresat Poliției.

(VEZI ȘI: NEPOTUL FAVORIT AL LUI GIGI BECALI S-A CUNUNAT RELIGIOS. LUCIAN BECALI ȘI IULIA FLORESCU ȘI-AU PUS VERIGHETELE PE DEGETE! CANCAN.RO VĂ ȚINE LA CURENT CU TOATE DETALIILE EVENIMENTULUI)

“Văd că au început tot cu d-astea, cu amenințări. Nu le răspund, am chemat miliția, procuratura, vor lua camerele de luat vederi să vadă. Le-am și spus că am vorbit cu Mustață și aseară voiau să vină la mine acasă. Eu i-am zis: „Cât ai fost la pușcărie, era liniște. Ai ieșit, nu mai e!”. Suporterii spun că ei nu vor sta așa. Fac eu ceva ilegal? Nu cred! Eu administrez o societate, plătesc taxe și impozite și vreau liniște. Nu vreau să am de-a face cu suporterii. Cum a venit Mustață de la pușcărie, nu mai e liniște. El instigă tot!”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali, probrleme cu suporterii care susțin FCSB. “Vreau să răspundă penal”

În prezent, Gigi Becali așteaptă ca autoritățile să-i găsească pe fanii care i-au vandalizat proprietățile, iar aceștia să răspundă în fața legii pentru faptele comise.

“Acum vor lua toate camerele, am zis că vreau să răspundă penal, să facă pușcărie ca să stea liniștiți. Să le spună nevestele, copiii, să stea liniștiți. Protest al suporterilor? Să accepte Primăria protest împotriva unei societăți? E societate privată, ai ceva la cap, cum să dați așa ceva? Să facă în fiecare zi, nici nu mă interesează”, a mai declarat Gigi Becali.

(CITEȘTE ȘI: TEODORA BECALI ȘI SOȚUL S-AU DISTRAT LA MARE, ÎN CLUB, IAR APOI AU CONTINUAT LA …)