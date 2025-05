Gigi Becali se întâlnește miercuri cu Nicușor Dan. Patronul FCSB, hotărât să rezolve problema deficitului bugetar: ”Să luăm de la bogați. Nu trebuie să sufere oamenii săraci”

Gigi Becali a fost invitat la consultări cu Nicușor Dan, președintele României. Latifundiarul din Pipera are deja temele făcute și are de gând să îi propună o modalitate prin care țara va putea trece peste deficitul bugetar – adică diferența dintre venituri și cheltuieli – înregistrat în primele patru luni ale acestui an.

După ce s-a retras din partidul AUR, Gigi Becali a devenit deputat independent. Miercuri, 28 mai, afaceristul din Pipera va merge la consultări la Palatul Cotroceni, în calitate de deputat neafiliat, acolo unde are de gând să îi sugereze lui Nicușor Dan o propunere privind viitorul premier, dar și o modalitate prin care România ar putea trece peste criza economică de acum.

Fanii s-au amuzat teribil când au văzut ce face Delia la învestirea lui Nicușor Dan, dar niciunul nu și-a imaginat ce pregătește, pe ascuns, vedeta. Salt dur și spectaculos!

Gigi Becali: ”Să luăm de la bogați. Nu trebuie să sufere oamenii săraci”

Invitat telefonic într-o emisiune TV, Gigi Becali a dezvăluit că miercuri va fi prezent la o discuție pe care Nicușor Dan o va avea cu reprezentanții partidelor și cu parlamentarii neafiliați pentru consultări informale. Patronul de la FCSB are deja în plan să îi propună noului președinte o soluție pentru a regla deficitul economic în care se află România.

”M-a sunat consiliera domnului președinte, m-a invitat mâine la o consultare economică, financiară și politică. Eu o să mă duc să spun părerea mea, o părere simplă și ușoară, în care să nu fie afectați românii simplii, cei săraci, ci să-i afecteze pe cei bogați și cei mai bogați, la care oricum nu se simte. Dacă câștigă Becali 10 miloane de euro într-un an, ori că dă două milioane ori un milion șasesute profit, impozit, tot una e pentru Becali.

Acum nu trebuie să sufere săracul. Să luăm de la bogați ca să reglăm deficitul. O să propun ceva, ceva asemănător cu cota progresistă. Eu vreau să spun niște lucruri pragmatice și practice. Nu ca un mare specialist, ca un mare bancher, ci ca un om de afaceri. Anul acesta, ori că voi câștiga 20 de milioane de euro, ori că voi câștiga doar 16 milioane, e tot una pentru mine. Dar pentru ăla săracu… dacă îi dai lui, e greu”,a spus Gigi Becali.

Totodată, Gigi Becali și-a adus aminte de ziua în care Nicușor Dan a fost învestit în funcția de președinte al României, ceremonie la care a luat parte alături de Preafericitul Patriarh Daniel. Latifundiarul din Pipera a primit un semn Divin, semn la care a reflectat și a primit răspuns abia astăzi, la scurt timp după ce s-a împărtășit. Totodată, Becali a mers la președintele ales și și-a cerut scuze pentru modul în care i-a contestat abilitățile de-a lungul campaniei electorale, atunci când afaceristul se afla de partea lui George Simion, liderul AUR.

”Când Prefericitul Patriarh a spus rugăciunea de ajutor din partea lui Dumnezeu, rugăciune care se spune la învestire, eu am avut atunci o înștiințare. E taină, care nu știți voi despre ce e vorba. Nu am cum să vă spun ce e taină sfântă. A

tunci am zis: ”Doamne, cum va fi cu un om necredincios la conducerea țării?”. Așa am întrebat eu în mintea mea. Astăzi, când m-am dus să mă împărtășesc, am vorbit cu un părinte de la Patriarhie și mi-a arătat o poză cu Nicușor Dan și cu duhovnicul familiei lor. Mi-a dat Dumnezeu răspunsul, uite, nu e necredincios, e credincios”, a mai spus Becali.

Motivul REAL pentru care Mirabela, iubita lui Nicușor Dan, a lipsit de la ceremonia de învestire. Doar fiica cuplului a fost prezentă