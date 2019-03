Gigi Becali și-a sfințit stâna din Pipera! Milionarul își mână oile la păscut cu un ciomag din aur

Latifundiarul din Pipera a chemat doi preoți ca să-i sfințească turma de oi, pe care o paște pe un teren ce valorează 50 de milioane de euro.

Becali a declarat că nimic nu-l relaxează mai mult decât privitul oilor la păscut. În postul Paștelui, afaceristul și-a sfințit stâna din Pipera. El a fost surprins de paparazzi alături de câțiva preoți, la câțiva pași de vilele milionarilor din Pipera. Îmbrăcat în negru și cu un toiag cu mâner de aur, el a participat la slujba de sfințire stânei sale.

El deține 150 de mioare și terenul în valore de 50 de milioane de euro pe care își crește animalele este o oază de relaxare. Comentariile locuitorilor din jur, care se plâng de mirosul venit de la stână și de oile care blochează uneori traficul, nu îl descurajează deloc pe Becali din a face ceea ce îi place.

Recent, el a fost fimat pe stradă, cu ciomagul în mână, în timp ce-și ducea oile la păcut, ca un adevărat cioban. Nu este prima dată când a fost surprins într-o astfel de ipostază.

”Eu beau numai lapte de oaie și de capră. Mănânc numai grătar de miel, cotlete de miel și numai forță am. În plus, am și o grădină cu legume și pomi fructiferi. Până la urmă tot la pământ ajungi. Mâncăm electronice, computere? Nu, tot la pământ ajungi. Nu cultivi, nu mănânci. Eu, când sunt supărat, mă retrag între oile mele și mă liniștesc”, spunea Becali, în 2009.