Gigi i-a mitraliat pe toți după 1-1 cu „U” Cluj: „Vreau să-i vând pe Olaru, pe Tănase, pe Coman, iar cu restul jucăm la locurile 6-7”

Vicecampioana FCSB a fost ţinută în şah de nou-promovata Universitatea Cluj, scor 1-1 (0-1), pe „Național Arena”, într-un meci contând pentru prima etapă a SuperLigii.

Ardelenii au deschis scorul prin Adrian Bălan (min. 45+4), din pasa lui Ioan Filip, „roș-albaștrii” egalând după pauză, prin Florin Tănase (min. 55 – penalty), după ce portarul Andrei Gorcea l-a faultat pe golgheterul bucureștenilor la o ieşire hazardată dintre buturi.

Arbitrajul VAR a fost solicitat la numeroase faze controversate pe „Național Arena”. În minutul 24, după consultarea VAR, a fost anulat un gol marcat de clujeanul Dragoş Tescan, șutul său din lovitură liberă fiind deviat cu mâna în plasa bucureștenilor de Chipciu, după care, în minutul 34, FCSB a avut un gol marcat de Florin Tănase anulat de VAR, pentru off-side.

Rezultatul final, 1-1, a stârnit mânia lui Gigi Becali, care a anunțat că noul obiectiv al echipei este locul 6-7!

„Vreau să-i vând pe Olaru, pe Tănase, pe Coman, iar cu restul jucăm la locurile 6-7. Pai, dacă n-am ce să fac… Nu mai am ce face. Am stat de douăzeci și ceva de ani și am ajuns la concluzia că n-am ce face… Vând jucătorii cu salarii mari, ca să-mi scot banii, și după aia ne distrăm. Ne distrăm, dar nu pe banii mei. Ne distrăm pe banii de la televiziune și pe banii de la sponsori. Nu ne mai distrăm pe banii lui Becali, să dau banii la jucătorii care mănâncă bătaie de la Universitatea Cluj”, a afirmat Gigi Becali.