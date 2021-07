Gina, mama Deliei Matache, afectată de o problemă de sănătate: „Nu există tratament!”

Gina, mama Deliei Matache, traversează o perioadă mai dificilă. Starea ei de sănătate nu este una bună din cauza unei problemei pe care le are la o mână.

Mama artistei spune că nu urmează niciun tratament pentru că durerile pe care le are la mână nu vor trece. Cântăreața de muzică populară a mărturisit că își lasă problema de sănătate în mâinile lui Dumnezeu.

„Nu mai am cum să lupt, nu mai vreau să mă duc în spitale. Nu mă mai duc, stau acasă liniștită, nu țin niciun tratament și Dumnzeu cu mila, cum o vrea așa face.

Problema la mână e mai complicată decât credeam noi, nu prea există leac, nu prea avem practică, sunt lucruri puțin studiate. Mi s-a zis că mai mult nu se poate, deci ce poți să înțelegi. Nu există tratament”, a declarat Gina Matache, potrivit Wowbiz.

În noiembrie s-a operat de tiroidă

Anul trecut, în noimbrie, Gina Matache s-a fotografiat pe patul de spital. Contactată de jurnaliști, mama Deliei a mărturisit că s-a operat de tiroidă.

„Ce să pățesc? Nu am pățit nimic, doar m-am operat de glandă de tiroidă.

M-am operat aseară. Dacă îmi era teamă, ce să fac? Trebuia să mă operez, m-am operat pur și simplu, mai ales că am fost pe mână bună, pe mâna specialiștilor, așa că…”, a declarat Gina Matache.

Gina Matache le-a mulțumit medicilor care s-au aisgurat că operația a reușit. „Nu se mai putea amâna această intervenție. Acum mă simt foarte bine. Nu am ce să zic, sunt niște oameni… să le dea Dumnezeu sănătate. În sfârșit, avem și noi niște medici calumea.

Cel puțin aici, nu știu cum or fi în altă parte. Aici, de la portar până la ultima e infirmieră e exemplar tot. Am avut noroc, nici măcar la operație nu am simțit durere, nu am simțit nimic”, a adăugat artista.

