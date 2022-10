Gina Matache a ieșit la „atac”! Ce reacție a avut mama Deliei, după ce artista a intrat în „vizorul” lui Cezar Ionașcu

Recent, Delia a făcut o serie de mărturisiri legate de viața personală. Cântăreața, în vârstă de 40, de ani a explicat motivul pentru care nu și-a dorit să devină mamă, până acum. Declarațiile sale nu au fost ignorate nici de Cezar Ionașcu, fostul partener al Ozanei Barabancea, care a criticat-o dur. Iată cum a ieșit Gina Matache la „atac”.

În ultimele zile, noi controverse au acaparat social media. Cezar Ionașcu, cel care se intitulează drept „mentor al bărbaților”, a avut o reacție acidă pe rețelele de socializare, după ce Delia a mărturisit motivul pentru care nu a devenit mămică, până acum. Pentru că bărbatul susține cu tărie că o femeie ar trebui să „ducă sămânța mai departe” și că „neamul trebuie să meargă înainte”, fostul soț al Ozanei Barabancea a spus, în mediul online, că artista „e mai puțin femeie”, pentru că nu-și dorește acest lucru.

În apărarea Deliei a venit și mama ei, Gina Matache. Aceasta spune că este amuzată de situație și, în plus, consideră că „un bărbat, care se bagă în treburile muierilor, nu prea dă dovadă de bărbat”.

”Mi se pare că un bărbat care se bagă în treburile muierilor nu prea dă dovadă de bărbat. Stau și mă gândesc așa: ce bărbat sănătos la cap și cu preocupări serioase stă să se uite în gura unui copil care glumește. Aia se joacă pe Facebook cu toată lumea. Ea se pune la mintea copiilor ăstora de 11-12-13 ani. Se joacă cu ei și ăsta, ditamai omul stă să urmărească… mie îmi vine să râd. Eu nu urmăresc, darămite el. Ce aș putea să zic. Mă amuz și eu.

Ea (Delia, n. red.) se joacă cu tot felul de declarații. Dar, dacă domnul acesta stă să urmărească profilul unui copil, mie mi se pare că nu are preocupări serioase. Că nu are altă treabă de făcut. Un om serios care are serviciu, care are preocupări zilnice serioase, nu stă să se uite în gura unui copil, niciodată”, sunt mărturisirile făcute de Gina Matache, arată Fanatik.

În plus, Gina Matache a mai mărturisit faptul că jurata de la „iUmor” nu este datoare să ofere explicații cuiva, despre modul în care își trăiește viața. Și, în plus, are un stil aparte de a glumi.

Declarațiile lui Cezar Ionașcu au provocat un „potop” de reacții

După mărturisirea făcută de artista Delia pe o platformă de socializare, Cezar Ionașcu, „mentor al bărbaților”, a avut o reacție care a provocat, la rândul ei, un „potop” de comentarii în mediul online.

”Eu nu vreau femeie ca tine, care nu vrea să facă copii. Eu, bărbat, am nevoie ca neamul meu să meargă înainte, am nevoie ca tribul meu, în momentul în care îți dau sămânța ca femeie, să se înmulțească, să fie mare, puternic. Noi nu vrem femei ca tine, Delia. Niciunul dintre noi, bărbații, nu vrea femei ca tine. (…) Spune-i lui Răzvan (n.r. soțul Deliei) să fie un pic mai bărbat și să-și dorească urmași pe care ovarele tale poate să-i aducă cumva pe această lume. Hai mai trage o dată, poate tragi câștigător. E total degradant să spui asta ca femeie. Delia, azi ești mai puțin femeie”, este o parte din reacția pe care a avut-o Cezar Ionașcu, după ce Delia a mărturisit motivul pentru care nu a devenit mamă.

Sursă foto: social media