Gina Pistol aruncă bomba! Declarație în premieră despre nunta cu Smiley: „Bărbatul de lângă mine”

Relația dintre Gina Pistol și Smiley este de notorietate în lumea showbizului din România, fanii amândurora așteptând cu mare interes orice informație despre viața lor de cuplu. Bineînțeles, cei mai mulți dintre fani se întreabă când vor face Gina și Smiley ”marele pas” din punct de vedere conjugal, pronosticurile fiind – de mai multă vreme – în plină desfășurare.

Gina recunoaște că nu este genul de ”fetiță” care se visează mireasă încă din copilărie. Pentru ea, căsătoria nu este, totuși, o prioritate, însă recunoaște că se vede în postura de mămică. Și anticipează că ar fi o ”mamă bună”. Mai mult, Gina insistă asupra ideii că, atunci când este vorba despre căsătorie, cel mai mult contează bărbatul care îi este alături.

„Nu am fost niciodată genul de fetiţă care se visează mireasă de mică… Dacă este să se întâmple, nu fug. Nu este o prioritate pentru mine. Da. Aş fi o mamă foarte bună. Eu l-am crescut pe fratele meu, fiind mai mic decât mine cu 5 ani… I-am crecut şi pe foştii mei. Am fost foarte grijulie.Acum sunt femeie. Eram până acum iubita mamă… Contează foarte mult bărbatul de lângă mine. Nu prea am avut timp liber.. .Am un pisoi de 5 ani şi îl iubesc foarte mult… Era cât pe ce să-l pierd…Acum este mai bine…E greu”, a declarat Gina Pistol, la Antena Stars.

Au o relație discretă

Smiley și Gina Pistol formează un cuplu din martie 2017, însă au fost extrem de discreți cu aparițiile în public. Ba mai mult, niciunul nu a recunoscut că trăiesc împreună o poveste de dragoste. Totuși, recent, artistul a confirmat faptul că are o legătură cu o femeie, pe care o consideră cea ideală.

“Cred că femeia cu care sunt e cea ideală”, a răspuns Smiley, întrebat despre femeia ideală. Cu siguranță, Gina Pistol va aprecia cuvintele iubitului său.