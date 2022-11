Gina Pistol, în rochie albă la TV. Fanii au reacționat imediat: ”Ce mireasă frumoasă!”

Gina Pistol (41 de ani), apariție de senzație pe rețelele de socializare. Prezentatoarea ,,Chefi la cuțite”, emisiunea de pe Antena 1, iubita lui Smiley (39 de ani) a ales să poarte o rochie albă, lungă până în pământ. Apariția ei născut controverse, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

Vedeta de televiziune a optat ca de această dată să îmbrace o rochie albă, lungă, asemănătoarea cu cea de mireasă, după cum au remarcat fanii. Gina Pistol este urmărită pe Instagram de un număr mare de persoane, astfel nicio apariție de-a ei nu poate trece neobservată. Iată cum au reacționat internauții când au văzut imaginea pe care a postat-o iubita lui Smiley.

Gina Pistol, apariție total neașteptată. Iată cum i-a stat vedetei în rochia albă

Prezentatoarea emisiunii de la Antena 1 a optat să îmbrace o rochie albă, ținută cu care și-a impresionat fanii și aceștia i-au făcut nenumărate complimente. Blondina și-a asortat rochia cu o pereche de sandale deschise la culoare. Părul și l-a dat pe spate, iar pe buze și-a aplicat un ruj roșu, menit să îi scoată în evidență trăsăturile feței. (CITEȘTE ȘI: GINA PISTOL, PREZENTĂ LA CONCERTUL LUI SMILEY. INCREDIBIL CE S-A ÎNTÂMPLAT CÂND A URCAT PE SCENĂ)

,,Asta-s eu îmbrăcată în alb”, a scris vedeta, în dreptul imaginii postate.

Internauții nu au stat prea mult pe gânduri și i-au transmis că își doresc să o vadă îmbrăcată în rochie de mirească cât mai curând. Aprecierea și-au exprimat-o sub forma unor comentarii pe care, cu siguranță, Gina Pistol le-a apreciat.

,,Vrem să te vedem și miresicaaaa”, ,,Ce mireasă frumoasă vei fi!!!”, ,,Foarte frumoasă!”, ,,Ești minunată”, ,,Ești, cum ești tu mereu, frumoasă și rochița este elegantă!”, sunt doar o parte dintre comentariile internauților. (CITEȘTE ȘI: GINA PISTOL ȘI SMILEY, FOTOGRAFIE RARĂ CU FETIȚA LOR! UNDE AU MERS CEI TREI, DUPĂ FINALA ROMÂNII AU TALENT)

Gina Pistol are planuri mari pentru anul 2023. Iubita lui Smiley vrea să revină la silueta inițială

Vedeta a devenit mama unei fetițe minunate, iar corpul ei a fost supus anumitor transformări. Gina Pistol le povestea la un moment dat fanilor de pe Instagram faptul că trebuie să slăbească. Văzând cum stau lucrurile, blondina a transmis că în anul viitor se va apuca serios de treabă.

,,Doamne, mă mai uit pe pagina Chefi la Cuțite, că nu mă uit la televizor, n-am mai deschis televizorul de când eram mică, și văd pozele din primăvară.

Eu atunci credeam că sunt ok, că sunt într-o formă fizică nu chiar de invidiat, dar, mi se părea că sunt ok, față de cum am fost.

Dar acum, uitându-mă la mine, ah, ce voinică eram, vai de mine! Gata, numai! De la anul, mă apuc de antrenamente”, povestea Gina Pistol în mediul online.