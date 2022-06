Gina Pistol, prezentă la concertul lui Smiley. Incredibil ce s-a întâmplat când a urcat pe scenă

Gina Pistol și Smiley au oferit un moment neașteptat tuturor celor care au luat parte seara trecută la concertul susținut de artist la Sala Polivalentă. Nimeni nu se aștepta la un asemenea eveniment organizat de către Andrei, însă acesta a făcut tot posibilul pentru a le crea fanilor săi amintiri memorabile după doi ani în care a fost nevoit să stea departe de ei.

Biletele pentru concertul susținut de Smiley s-au vândut mai repede ca pâinea caldă, tocmai de aceea, Sala Polivalentă a avut seara trecută peste 5.000 de spectatori. Toți au rămas cu amintiri frumoase, mai ales după ce s-au bucurat de surpriza pe care Smiley le-a oferit-o în timpul concertului.

Smiley și Gina Pistol au urcat împreună pe scenă

Artistul nu a fost singur seara trecută, ci a avut parte de invitați speciali, printre care s-au numărat și DOC, Cabron, Feli, Juno, Mario Fresh și Connect-R. Cea mai mare surpriză a fost, însă, momentul în care Smiley a apărut pe scenă alături de iubita lui, Gina Pistol. Cei doi au interpretat melodia „Ne vedem noi”, melodie care a fost compusă în timpul pandemiei, moment în care cei doi părinți au fost nevoiți să stea despărțiți, deoarece unul dintre ei s-a aflat în carantină.

„Am fost într-o mare de emoții. În primul rând, pentru că am fost alături de Smiley pe scenă, pe o piesă foarte importantă pentru noi, pe care de obicei plâng fără să mă vadă nimeni, apoi pentru că eu nu sunt cântăreață și nu am mai cântat niciodată, mai ales în fața unui public atât de numeros. Mereu am trăit intens concertele lui Andrei, însă până acum tremuram, cântam și dansam în backstage, astăzi pot spune că a fost copleșitor să simt toate emoțiile din plin, pe scenă.”, a mărturisit Gina Pistol după momentul live, de la Sala Polivalentă.

Smiley, primele declarații după concert

De-a lungul celor două ore în care a cântat alături de iubită și de prieteni, Smiley a readus în atenția tuturor melodii de-ale sale mai vechi, precum „Oficial îmi merge bine”, „Cai verzi pe pereți” și „În lipsa mea”. În același timp, bărbatul a lansat și cea mai nouă melodie a sa, cu un videoclip de excepție, în care Adelina Pestrițu deține rolul principal. Melodia se numește „Scumpă foc” și are șanse să devină unul dintre hiturile verii.

După concert, Smiley a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au fost alături în această perioadă, precum și fanilor săi care au venit la concert într-un număr atât de mare. Bărbatul recunoaște că a visat la un concert atât de complex încă din perioada pandemiei, iar acum, după ce acesta a avut loc, este pregătit pentru alte proiecte la fel de impresionante.

„A fost un vis împlinit acest concert, am visat la el doi ani de zile și parcă a fost mai frumos decât în orice închipuire. Mulțumesc celor care au fost alături de mine pe scenă, în backstage, dar mai ales în sală, oamenilor care ne ascultă muzica și ne dau sensul și bucuria de a continua pe acest drum. A fost o revedere emoționantă, plină de energie și emoții în care parcă ne-am arătat ca-ntre prieteni, așa cum suntem și cum ne-au lăsat ultimii doi ani să devenim. Mulțumesc și abia aștept să ne revedem. Acum gata, a început vara, să ne bucurăm de tot ce ne aduce!”, a declarat Smiley după terminarea celor 2 ore și jumătate de concert.

