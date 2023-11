Mihai Theodor Mincu, ginerele lui Gigi Becali, a fost prins, în martie 2021, conducând un vehicul “sub influența alcoolului sau a alor substanțe”. Cel cunoscut drept „Prințișorul din Dobroiești” duce, de câteva luni, o luptă grea în instanță și, recent, a primit o primă lovitură sub centură. S-a ales cu, probabil, cea mai mare amendă primită vreodată în România. CANCAN.RO are toate detaliile și le prezintă în exclusivitate.

La fel ca socrul său, Mihai Theodor Mincu a devenit un obișnuit al instanțelor de judecată. Ginerele lui Gigi Becali a fost prins, în urmă cu doi ani și jumătate, conducând un vehicul sub influența alcoolului sau substanțelor psihoactive și s-a ales cu dosar penal. Acesta a ajuns la Parchet, iar procesul este în plină desfășurare. Soțul Teodorei are, logic, mari emoții, mai ales că este persoană publică, iar cazul său a fost mediatizat.

Decizia magistraților

Potrivit informațiilor CANCAN.RO, ginerele lui Gigi Becali a făcut, zilele trecute, cunoștință cu forța magistraților, care au tăiat în carne vie. Mihai Thedor Mincu a fost „ars” la buzunar, primind o amendă colosală pentru fapta pentru care este judecat. A simțit pe propria-i piele ce înseamnă, cu adevărat, să nu respecți legea.

„Condamnă pe inculpatul MINCU MIHAI THEODOR, …, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 45.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, suma reprezentând echivalentul a 150 zile-amendă, cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă fiind de 300 de lei (faptă săvârşită la data de 23.05.2021)„, au stabilit magistrații.

Mihai Theodor Mincu a făcut apel, dar încă nu a primit termen la Tribunal. Dacă instanța i-l va respinge, atunci va trebui să scoată din buzunar 9.000 de euro. O sumă deloc de neglijat. CANCAN.RO nu va abandona subiectul și va reveni cu noi detalii atunci când va fi cazul. Deci, rămâneți pe poziții!

Mihai Theodor Mincu, ginerele lui Gigi Becali: “Am băut vreo două sticle de vin”

Altfel, Mihai Theodor Mincu este un bărbat asumat, care nu s-a ferit să-și recunoască greșeala, într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO în luna februarie. Excludea, din start, varianta să ajungă după gratii pentru fapta sa.

“Am băut vreo două sticle de vin, în Herăstrău. Pe drum, am fost oprit de Poliție și mi s-a găsit o alcoolemie de 1.6. Așa că mi s-a făcut dosar. Nu sunt pericol public, dovadă că și acum conduc. Exclud să cred că pot ajunge la închisoare. Repet, am făcut o greșeală, mi-o asum”, ne-a declarat ginerele lui Gigi Becali la mijlocul lunii februarie.