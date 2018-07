Giulia a postat pe pagina sa de Youtube un filmuleț, în care apare alături de soțul ei, Vlad Huidu. Cei doi joacă “Am/ N-am“, un concurs prin care trebuie să răspundă sincer la niște întrebări. Atât artista, cât și Huidu, au acceptat provocarea și vedeți mai jos ce a ieșit.

Giulia a recunoscut la un moment dat că s-a simțit atrasă față de o femeie, lucru care l-a lăsat cu gura căscată pe soțul ei. “Am simțit atracție față de o persoană de sex opus”, a mărturisit Giulia, “Și eu de ce nu știu?”, a continuat Vlad Huidu. ”A fost demult”, s-a scuzat cântăreața.

Am/ N-am fost legat cu cătușe

“Am avut cătușe la mâini, dintr-un motiv sau altul. Am fost legat în scopuri caritabile”, a dezvăluit Vlad Huidu.

Am/ N-am mimat un orgasm

“Am mimat un orgasm”, a dezvăluit Giulia. “Când s-a întâmplat asta?”, a întrebat-o soțul ei. “Demult”, a răspuns artista. ”Ce înseamnă demult? Acum 11- 12 ani?”, a continuat Huidu. ”Mai demult”, a conchis vedeta.

Am/ N-am făcut sex înainte de a împlini 18 ani

”Am făcut sex înainte de a împlini 18 ani”, au răspuns ambii parteneri.

Am/ N-am făcut sex din prima seară

“Am făcut sex din prima seară, cu tine”, a mărturisit Giulia, când a văzut că soțul ei s-a uitat mirat la ea.

Am/N-am vomitat de la băutură

”Am vomitat de la băutură”, au răspuns ambii parteneri.