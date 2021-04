Cel mai probabil, foarte puțini dintre voi au avut curiozitatea să caute, pe Google Maps, informații despre Penitenciarul Rahova, aflat la marginea Bucureștiului. Dar, cei care au făcut-o, este posibil să se fi distrat de minune.

Aplicația Google Maps le oferă personalitatea celor care au „vizitat” locația, în cazul nostru Penitenciarul Rahova, să lase recenzii despre „experința” pe care au avut-o „în interior”.

Așa cum era de așteptat, unii oameni au scris texte în glumă, alții mult mai în serios. Cert e că, dacă este să aruncăm singură privire peste ele, cele mai multe sunt extrem de amuzante.

Citește și: Ioan Niculae s-a predat pe Aeroportul Henri Coandă. Milionarul ajunge, în carantină, direct la Penitenciarul Rahova | VIDEO

Iată și câteva exemple

„Oribil. Am scăpat prea ușor”, a scris un internaut. „Nu recomand, personal prost, mâncarea rece, am gasit un cartof in ciorba de gândaci”, a scris alt bărbat.

„Băieții sunt de treabă, prietenoși așa. Atmosfera e ca de tabără așa, dar cu persoane mai mari puțin. Oriunde te duci te simți înconjurat de prieteni și fețe familiare.

Ei au un așa-zis “buddy system” unde ți se numesc 2-3 veterani să aibă grijă de tine odată ce ajungi. Aceștia te asistă la tot ce înseamnă viața acolo — ce să mânânci, cum te îmbraci noaptea, cum eviți conflictele cu alții decât ei, cum să folosești pisoarul cu încă doi etc.

Noaptea dacă ți se fura plapuma, se oferă unul dintre ei să doarmă cu tine ca să îți țină de cald.

Sigur ați auzit că nu există săpun lichid în interiorul facilității, însă după câteva zile de la sosire, o să-ți intre în rutină și o să reprezinte ultima din grijile tale. Mult succes!.

Lăsând gluma la o parte, sistemul justițiar este o glumă, statul a devenit o glumă, iar toată clasa mijlocie are de tras tot greul. Sistemul acesta râvnește în indiferența noastră. Revoltați-vă, oameni buni! ?”, a detaliat un alt posibil fost deținut.

Dar cel mai amuzantă recenzie este postată, în urmă cu 4 ani și sună cam așa: „Căldura buna Personal Competent -parcă nici nu îmi vine să evadez”, a scris un internat.

Au fost unii și mulțumiți

Printre cei care au postat recenzii, sunt și unii, culmea mulțumiți de regimul de detenție de la Rahova. „Mulțumesc întregului personal pentru înțelegerea față de o mama disperată că mine și felicitări pentru comportamentul față de familiile celor care stau înăuntru cu sau farà voia lor. Va mulțumesc!”, a scris o fostă deținută.

Nu rata: Cum fac bani femeile din închisoarea Rahova. Un fost deținut a dat amănunte: „Îți arătau copilul”