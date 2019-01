Gravidă în 8 luni, Andreea Bălan a făcut anunțul. Decizie surprinzătoare în privința soțului ei

Andreea Bălan va aduce pe lume ce-a de-a doua fetiță. Artista va naște la începutul lunii martie, iar prin vara, cel mai probabil va avea loc botezul micuței. Andreea Bălan și George Burcea au hotărât să schimbe nașii de botez, iar motivul l-a dezvăluit chiar viitoarea mămică.

Andreea Bălan a declarat, pentru VIVA!, că nașii de botez ai fetiței care va veni pe lume la începutul lunii martie nu vor fi aceeași cu cei ai Ellei. Motivul? Se pare că artista a ales prima dată cine vor fi părinții spirituali, iar acum este rândul lui George.

”Nașii nu vor fi aceeași. Acum este rândul lui George să aleagă. Prima dată am ales eu, acum va alege el”, a declarat Andreea Bălan.

Andreea Bălan a spus câte kilograme s-a îngrășat în timpul sarcinii

În vârstă de 34 de ani, Andreea Bălan va deveni mămică din nou a începutul lunii martie. Aflată în a opta lună de sarcină, artista a dezvăluit în cadrul unui interviu că s-a îngrășat nouă kilograme până acum în timpul sarcinii și este într-o formă de invidiat, chiar dacă burtica i-a crescut mai mult – așa cum se poate vedea în poza pe care a făcut-o publică în urmă cu câteva ore, când le-a mulțumit fanilor de pe Instagram, care o urmăresc într-un număr foarte mare. “Dragii mei, m-ați făcut foarte fericită pentru că am atins pragul de 700.000 de followeri aici, pe Instagram! Vă mulțumesc mult și vă iubesc! Bebelina dansează în burtică 🤰❤️🤗🎼#32weekspregnant #8monthspregnant” este mesajul scris de artistă în dreptul imaginii.

Vedeta de la Antena 1 a mai spus că avea 49 de kilograme înainte să rămână gravidă. Potrivit mărturisirilor sale, bebelina din pântece cântărește două kilograme.

“Am luat vreo 9 kilograme. Nu se vede, nu? La burtică da… Copilul are 2 kg, placenta 500 de grame, lichidul amiotic 500 de grame se adună toate. Am plecat de la 49 de kilograme. Oricum eram slabă, eram sub medie, de aia nu se vede”, a dezvăluit Andreea Bălan jurnaliștilor de la VIVA!.