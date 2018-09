Guvernul a decis păstrarea voucherelor de vacanță în 2019! Care este valoarea lor

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, miercuri, la Palatul Victoria, că Guvernul a decis menținerea în anul 2019 a voucherelor de vacanță în valoare de 1.450 de lei.

„Am stabilit la nivelul Guvernului continuarea unei măsuri foarte apreciată, atât de angajații din sistemul public cât și din sectorul turismului. Mă refer la menținerea în anul 2019 a voucherelor de vacanță în valoare de 1.450 de lei. Am luat această decizie având în vedere atât beneficiile economice, cât și pe cele sociale. Peste 1,2 milioane de români beneficiază în acest an de vouchere de vacanță și sunt astfel încurajați să-și petreacă concediul în țară. Pentru sectorul turismului, această măsură a avut efectele așteptate dacă ne uităm la creșterea cu 15% a unităților de cazare pentru care a fost solicitată clasificarea la Ministerul Turismului, față de aceeași perioadă a anului trecut. În plus, în primul semestru al acestui an, numărul de turiști a crescut cu 4,1% comparativ cu anul trecut, potrivit datelor furnizare de INS”, a declarat, miercuri, premierul Viorica Dăncilă, în debutul ședinței de Guvern.

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat pe 27 iulie, la Constanța, că voucherele de vacanță vin atât în ajutorul cetățenilor, cât și în sprijinul hotelierilor, astfel că Asociația Națională a Agențiilor din Turism a transmis Ministerului să nu renunțe la această facilitate.

„Anul acesta, voucherele de vacanță vin direct în sprijinul atât al cetățenilor, dar mai ales în sprijinul hotelierilor. Să nu uităm că vorbim de aproape 400 de milioane de euro si de 1,2 milioane de oameni care beneficiază de aceste vouchere și fiecare voucher este în valoare de 1.450 de lei, bani care se infuzează, se cheltuiesc în sectorul turistic din România. Nicio guvernare de până acum nu a avut un astfel de proiect. Mai mult decât atât, ne-am bucurat că ANAT-ul ne-a trimis și un memoriu în acest sens în care ne îndeamnă să nu renunțăm nici anul viitor la acest tip de sprijin al sectorului turistic”, a spus Bogdan Trif.

Salariaţii din instituţiile şi autorităţile publice vor beneficia, până la 30 noiembrie 2018, de indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 de lei, potrivit unei hotărâri de aprobare a normelelor metodologice de aplicare a OUG privind acordarea voucherelor de vacanţă.

”Acordarea voucherele se face în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație, în bugetele proprii aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite. Sumele reprezentând costul imprimatului voucherului de vacanță pe suport de hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum și costul emiterii voucherului de vacanță pe suport hârtie/electronic, după caz, contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator, se suportă de către angajatori din bugetele proprii. În cazul instituțiilor publice, acestea se suportă de la alineatul ” al articolului bugetar , de la titlul <”Bunuri și servicii >”, se arată într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Potrivit sursei citate, beneficiarii care au primit vouchere de vacanță nominale sunt singurele persoane îndreptățite să utilizeze voucherele de vacanță în perioada menționată pe acestea și în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii contractat. Beneficiarii au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice.

”Cuantumul acordat salariaților sub forma voucherelor de vacanță se stabilește de către angajator proporțional cu perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de muncă, într-un an calendaristic. În cazul cumulului de funcții, voucherele de vacanță vor fi acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază sau, după caz, de fiecare angajator, proporțional cu timpul lucrat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”, mai informează Guvernul.