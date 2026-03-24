Haddaway a lansat oficial albumul „The Sun”. Legendarul artist vine, alaturi de Layzee ex Mr. President, la București

Haddaway, artistul care a intrat pentru totdeauna în istoria muzicii cu „What Is Love?”, unul dintre cele mai recunoscute hituri ale anilor ’90, a lansat oficial în 2026 noul său album, „The Sun”. Este primul material discografic major al artistului după o lungă perioadă și reprezintă, fără îndoială, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului.

„The Sun” marchează o nouă etapă artistică în cariera lui Haddaway, o revenire la emoția și sunetul atemporal care l-au consacrat la nivel global, reinterpretate într-o cheie modernă. Albumul îmbină rădăcinile eurodance și pop cu influențe subtile de jazz și ritmuri reggae, rezultând un mix surprinzător: nostalgic și actual în același timp. Tracklist-ul include piese precum „Lift Your Head Up”, „Stay”, „Along the Way”, „One Night”, „Kinda Love” și „The Sun (Beach Mix)”, o colecție care confirmă că Haddaway nu s-a schimbat în esență, ci a evoluat cu grație.

Un detaliu care spune mult despre filosofia din spatele acestui proiect: artistul a ținut să precizeze că albumul a fost creat fără inteligenţă artificială și fără algoritmi. Muzică reală, emoție reală.

„The Sun este proiectul meu cel mai personal. Am vrut să fac muzică autentică, despre reziliență, despre lumină, despre ceea ce contează cu adevărat. Fără artificii, fără compromisuri, doar sunet real și emoție sinceră.”, declară Haddaway

Albumul este disponibil acum pe platformele de streaming, inclusiv Spotify.

București, 18 aprilie: lansarea live a albumului

Dacă lansarea albumului este deja un motiv de sărbătoare, Haddaway a pregătit ceva și mai special pentru fanii din România. Pe 18 aprilie 2026, artistul urcă pe scena Cosmo Dome din București, Șoseaua Pipera 48, pentru a lansa live „The Sun” în fața publicului românesc, alături de trupa sa.

Iar seara capătă o dimensiune aparte prin prezența invitatului special: Layzee ex. Mr. President. Cel care a cucerit topurile internaționale cu „Coco Jamboo”, „Up ‘n Away” sau „Jojo Action” va împărți scena cu Haddaway într-o întâlnire pe care fanii eurodance-ului o visau de ani buni.

Concertul începe la ora 21:00 și promite o seară în care hiturile anilor ’90 se vor întâlni cu muzica nouă, într-un show construit pentru cei care știu că această muzică nu îmbătrânește niciodată cu adevărat.

🎟️ Biletele pot fi achiziționate accesând iabilet.ro (https://m.iabilet.ro/bilete-retro-love-haddaway-the-sun-121904/).

📍 Cosmo Dome, Șoseaua Pipera 48, București | 📅 18 aprilie 2026 | ⏰ 21:00