Hagi a răbufnit după egalul cu Universitatea Craiova. „Dacă greșesc, îmi pare rău. Dar îmi dați și mie voie să vorbesc?”

Sâmbătă, 13 mai, Universitatea Craiova și Farul au remizat, scor 1-1, în cadrul etapei a opta din play-off-ul Superligii. În urma acestui rezultat, echipa constănțeană s-a distanțat la patru puncte în fața celor de la FCSB. În ciuda punctului extrem de prețios obținut de echipa sa, Gică Hagi a criticat dur maniera de arbitraj a „centralului” Andrei Chivulete.

Sâmbătă seară, Universitatea Craiova a primit vizita celor de la Farul în etapa a opta din play-off-ul Superligii. Partida s-a terminat la egalitate, scor 1-1, iar Farul se află acum la patru puncte în fața celor de la FCSB.

Gică Hagi a acuzat arbitrajul din meciul cu Universitatea Craiova

Farul a început excelent partida din Bănie și a deschis scorul în minutul 24 prin Mateus Santos. Oltenii au egalat din penalty pe final de partidă, în minutul 80, prin Andrei Ivan.

„Centralul” partidei, Andrei Chivulete, a luat pe parcursul meciului câteva decizii contestate de formația constănțeană. Pe finalul primei reprize, la scorul de 1-0 în favoarea celor de la Farul, Denis Alibec a fost eliminat după ce l-a lovit cu cotul în cap pe Ștefan Vlădoiu. În plus, în minutul 80, Chivulete a acordat penalty în favoarea oltenilor, după un duel între Kevin Boli și Elvir Koljic.

La finalul meciului, Gică Hagi și-a felicitat echipa pentru rezultatul obținut, însă a criticat dur maniera de arbitraj. „Regele” a subliniat că penalty-ul din care Craiova a egalat pe final de meci nu a fost corect acordat. În plus, eliminarea lui Alibec a contat foarte mult în ecuația jocului, astfel că punctul obținut de echipa sa este extrem de important.

„Un punct, felicit echipa pentru tot ce am făcut. Știm să suferim, bravo nouă. Eu nu sunt supărat! Asta e. Știu că am întâlnit o echipă foarte bună, cu o sută de ocazii.

Dar au jucat cu un om în plus și cu penalty care n-a fost, după cât mă pricep eu. A atins mingea, apoi a căzut Așa cred eu. Dacă greșesc, îmi pare rău. Dar îmi dați și mie voie să vorbesc? Am jucat și eu fotbal!

N-am cum să vorbesc în momentul de față despre ce va fi. Le-am zis, există presiune, tensiune, așa e când ești în față. Azi e important că suporterii au văzut un meci frumos, cu ritm, cu intensitate, cu jucători valoroși.

Ne așteaptă două etape grele, vom vedea. Am avut oportunități, am pasat, am jucat. Scuzați-mă! Când am rămas cu un om în minus n-am mai avut ce să facem”, a spus Gică Hagi, la Orange Sport.

