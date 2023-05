Gheorghe Hagi i-a refuzat oferta! Ce jucător a vrut să cumpere Dan Șucu de la Farul Constanța, cu 600.000 de euro

Dan Șucu, finanțatorul Rapidului, a povestit, în cadrul unui interviu, că a fost refuzat de Gheorghe Hagi! „Regele” nu a acceptat oferta pe care i-a propus-o, și anume de a cumpăra un jucător de la Farul Constanța, la prețul de 600.000 de euro. Iată mai jos, în articol, ce a dezvăluit omul de afaceri.

În cadrul unui interviu, Dan Șucu, co-proprietarul Rapidului, a mărturisit cum a fost refuzat de Gheorghe Hagi. „Regele”, care este tehnicianul echipei Farul Constanța, nu a dorit să accepte oferta pe care omul de afaceri i-a avansat-o. Și-a arătat interesul față de achiziționarea unuia dintre jucători, și anume Alexi Pitu, însă i-a fost cerută o sumă mult mai mare.

Gheorghe Hagi a refuzat oferta lui Dan Șucu

Omul de afaceri și-a arătat disponibilitatea de a cumpăra jucătorul la suma de aproape 600.000 de euro, însă antrenorul „marinarilor” a plusat cu încă aproape 300.000 de euro. Astfel, discuțiile legate de ofertă s-au stopat, iar transferul a picat.

„Nu doar domnul Becali a cumpărat de la Gică Hagi, și noi am făcut-o. Ciobanu a costat în jur de 250.000 de euro. Și nu exclud posibilitatea de a continua. De exemplu, nouă ne-a plăcut foarte mult Pitu. Am ofertat în jur de 500-600.000 (n.r. – de euro), solicitarea a fost pe 800-900.000 și nu am mers mai departe”, a spus Dan Șucu la GSP.

Vezi și IMAGINI DE SENZAȚIE CU SOȚIA LUI DAN ȘUCU! DIANA S-A ÎNDRĂGOSTIT IREMEDIABIL DE RAPID: “MĂ ROG DE EL SĂ MĂ IA LA FIECARE MECI”

Dan Șucu și alți 2 oameni de afaceri au vrut să cumpere 60% din acțiunile clubului Farul Constanța

Pe de altă parte, un alt fotbalist de la Farul Constanța a fost achiziționat de clubul din Giulești, și anume Andrei Ciobanu, care a debutat în prima etapă din sezonul 2022/2023. Contractul l-a semnat în iunie 2022. Nu este prima oară când s-a dorit achiziționarea unei părți de la Farul Constanța. De exemplu, în pandemie, Dan Șucu, co-proprietarul clubului Giuleștean, a dorit, alături de alți doi oameni de afaceri, să cumpere 60% din acțiunile clubului Farul Constanța (Viitorul, la vremea respectivă). Însă, Gheorghe Hagi a dorit să păstreze conducerea clubului, chiar și după tranzacție, deși urma să devină acționar minoritar, astfel că negocierile au luat sfârșit.

Vezi și CINE ESTE FOTBALISTUL DE LA FCSB PE CARE RAPID A ÎNCERCAT SĂ-L TRANSFERE. ADRIAN MUTU: „S-A DISCUTAT DESPRE EL, DA”

Sursă foto: capturi video