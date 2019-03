Hagi promite un meci mare astăzi cu FCSB: „Mergem doar la victorie!”

Gică Hagi, manangerul general al formației Viitorul Constanța, a declarat că a venit momentul ca elevii săi să obțină prima victorie în deplasare cu FCSB.

Hagi a recunoscut că roș-albaștrii formează o echipă mai experimentată decât Viitorul însă a spus că elevii săi au atuurile necesare pentru a câștiga acest meci.

„FCSB este o echipă tehnică, cu mai multă experienţă decât noi, care ştie să atace dacă îi dai timp şi spaţiu, cu jucători foarte buni. Noi o să încercăm să ne impunem principiile, strategia noastră şi să ne impunem. Ştim că va fi dificil, dar mergem doar la victorie. Merităm să fim în play-off, chiar dacă am avut acea perioadă slabă în care n-am marcat. Tot noi am fost cei care am strâns victoriile şi care ne-am mobilizat în ultima rundă. Toată lumea a avut de învăţat din aceste două meciuri cu presiune, din cupă şi campionat. Suntem mai puternici. Întâlnim adversari de calibru şi trebuie să fim la înălţime”, a declarat Gică Hagi, managerul general al formației Viitorul Constanța.

Duelul de pe „Național Arena” dintre FCSB și Viitorul Constanța este ultimul din prima rundă a play-off-ului. CFR Cluj și Universitatea Craiova au reușit în primele două meciuri să-și valorifice avantajul terenului propriu tranșând disputele cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe și Astra Giurgiu cu scorurile de 3-1 și 2-0.

Partida FCSB- Viitorul Constanța, meci contând pentru prima rundă a play-off-ului Ligii I va avea loc astăzi de la ora 20:30 și va fi transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.