S-a terminat finala Cincinnati Open 2018! Simona Halep a câștigat primul set, după care… Desfășurare incredibilă a partidei

Simona Halep s-a aflat, duminică, la a treia încercare de a câștiga trofeul de la Cincinnati. Și a încercat să scrie istorie în meciul pe care l-a disputat cu olandeza Kiki Bertens, finalista-surpriză a turneului și cea supranumită „devoratoarea" jucătoarelor de top 10. Sportiva noastra a pierdut, însă, în trei seturi.

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 6-7, 2-6, Game, Set, Meci Bertens: Olandeza își face fără emoții serviciul și traneșază finala de la Cincinnati!

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 6-7, 2-5. Simona Halep își face serviciul și mai reduce din proporțiile scorului. Bertens va servi pentru a închide meciul

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 6-7, 1-5. Bertens a luat un avans mare în decisiv, după un game extrem de spectaculos. Simona a avut șansa de a face break-ul, a reușit chiar și o lovitură absolut fenomenală, cu un retur printre picioare, de la spate, dar până la urmă tot olandeza s-a impus.

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 6-7, 1-4. BREAK BERTENS! Simona pare a nu mai avea forță. Este departe de prestația din primul set. Acuză căldura și oboseala.

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 6-7, 1-3. Simona pare tot mai vulnerabilă și face greșeli după greșeli. Este grăbită și pare că nu mai vrea să lupte, ceea ce-i convine de minune lui Bertens.

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 6-7, 1-2. BREAK BERTENS! Simona, răpusă de oboseală și de căldură, face greșeli neforțate și asta o costă. Cahill a venit iar la Simona! Extrem de iritată, Cahill i-a sugerat Simonei să se adune. ”Fii pozitivă, negativitatea nu folosește. Nu este nevoie să faci o regulă din asta, dar poți sa o aplici când trebuie”, a spus Cahill.

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 6-7, 1-1. BREAK HALEP! Lovitură de-a dreptul senzațională pentru Simona, care a revenit în meci pe serviciul lui Bertens.

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 6-7, 0-1. BREAK BERTENS!Halep a început destul de slab setul al treilea, deși s-a aflat la serviciu. A salvat două mingi de break, dar nu a mai avut ce face la cea de a treia, astfel că olandeza este iar la conducere.

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 6-6. 6-8: Simona greșește din nou cu forehand-ul, iar setul secund e adjudecat de Bertens.

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 6-6. 6-7: Greșeală neforțată cu forehand-ul, iar Bertens are minge de set

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 6-6. 6-6:Bertens salvează curajos prima minge de meci a Simonei

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 6-6. 6-5: Simona câștigă ambele servicii și are minge de meci

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 6-6. 4-5:Halep câștigă un raliu extrem de disputat, recuperează mini break-ul și va servi de 2 ori

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 6-6. 3-4: Simona pune punct seriei negative și se apropie de Bertens

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 6-6. Tiebreak: 2-4

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 6-6. 2-2: Bertens forțează și câștigă două puncte la rând, reușind să egaleze după ce a fost condusă cu 0-2

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 6-6. 2-0: Simona o hăituiește pe Bertens, vine la fileu și finalizează superb

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 6-6. 1-0: Halep preia conducerea după o neforțată a Simonei Halep

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 6-6. Simona rămâne de neclintit, își face serviciul și trimite setul în tie-break.

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 5-6. Bertens, tot mai sigură pe propriul serviciu, a trecut iar în avantaj. Olandeza își păstrează calmul, face un game dominant pe propriul serviciu și pasează din nou presiunea pe umerii Simonei, care va servi pentru a rămâne în manșa secundă

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 5-5. Simona supraviețuiește unui game complicat și reușește să egaleze la 5. Setul secund intră în prelungiri

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 4-5. Game pe muchie de cuțit ajudecat până la urmă de olandeză. Simona a reușit o serie de lovituri miraculoase, a avut o minge de break, anihilată însă de Bertens. Jucătoarea din Olanda a luptat până la ultima picătură de energie și și-a adjudecat game-ul, astfel că Simona va servi imediat pentru a rămâne în setul secund

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 4-4. Revenire de senzație a Simonei, care a egalat în setul secund. Mult mai lucidă față de startul setului al doilea, Halep este exactă joacă aproape perfect și este iar în meci.

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 3-4. BREAK SIMONA! După sfaturile lui Cahill, Halep pare că și-a revenit și a echilibrat situația din setul secund.

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 2-4. Simona a jucat mult mai bine și s-a impus fără emoții

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 1-4. Simona a slăbit ritmul și asta se vede. În schimb, Bertens este mult mai sigură pe ea. Simona l-a chemat pe Darren Cahill. ”După ce ai câștigat primul set, totul s-a schimbat. Trebuie să ai mai multă răbdare, joacă mai mult pe dreapta, folosește mai mult top spinul. Totul este ok”, i-a spus australianul, dar acest lucru n-a mulțumit-o pe Simona.

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 1-3. BREAK BERTENS! De data aceasta, olandeza n-a mai ratat șansa de a se impune pe serviciul Simonei, care a și dat senzația că s-a cam relaxat puțin.

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 1-2. Olandeza și-a câștigat game-ul, dar a avut mari emoții. A condus iar cu 40-0, Simona însă a revenit și a fost iar aproape de un break. Până la urmă, Kiki s-a întins după o minge, pe avantaj, și a reușit să revină în avantaj în setul doi.

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 1-1. Cel mai frumos game al finalei de până acum. Simona s-a relaxat inexplicabil și a servit foarte prost, astfel că Bertens a ajuns să conducă cu 40-0 și să fie extrem de aproape de break. Numai că Simona și-a revenit ultrarapid, a început să joace la fel ca în primul set, adică minunat, astfel că a egalat la 40, după care și-a adjudecat punctul.

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2, 0-1. Bertens a început mai bine setul secund, pentru că a gestionat cum trebuie acest game în care a servit.

UPDATE / Simona Halep – Kiki Bertens 6-2. GAME și SET SIMONA HALEP! În 30 de minute, numărul 1 mondial a demonstrat că știe să gestioneze această finală. Halep a servit bine, a salvat extraordinar o minge prin care Bertens putea face break, după care a finalizat setul în stil de mare campioană.

UPDATE / Simona Halep conduce cu 3-1, grație un break reușit în primul game.

UPDATE / A început partida.

Simona Halep s-a calificat în ultimul act după ce a trecut într-un meci entuziasmant de Arina Sabalenka din Belarus, locul 34 WTA. cu 6-3, 6-4. A fost a 450-a victorie din cariera Simonei Halep. Sportiva din Constanța va juca a cincea oară cu Bertens. Simona Halep conduce cu 3-1 în întâlnirile directe, ultima partidă fiind în 2017, în semifinale la Roma, când românca s-a impus cu 7-5, 6-1. În 2016, în turul al treilea la Wimbledon, tot Halep a câştigat, cu 6-4, 6-3, la fel în 2010, în sferturile de finală ale unui turneu ITF la Torhout (Belgia), scor 7-6 (2), 6-2.

Bertens a învins-o pe Halep doar în 2012, pe zgură, în semifinalele turneului de la Fes (Maroc), cu 6-3, 6-4. Olandeza a câştigat turneul atunci.

„Dacă voi lupta așa cum am făcut-o în fiecare zi de când sunt aici, am o șansă bună să câștig (meciul din finală – n.r.), dar știu că va fi unul dificil. (Kiki Bertens – n.r.) are foarte multă încredere, dar așa sunt și eu și e o nouă provocare pentru mine să câștig o nouă finală, să mă bucur de ea, să dau tot ce pot în fața acestui public minunat”, a declarat Super Simo, după victoria cu Sabalenka.