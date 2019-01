Halep după ce s-a calificat în turul trei la Melbourne: „„Nu am nicio idee cum am câștigat acest meci!”

Liderul mondial WTA, Simona Halep, a declarat la finalul partidei pe care a câștigat-o greu în turul doi al primului turneu de Grand Slam al anului în fața americancei Sofia Kenin.

că nu-și poate explica ce s-a întâmplat pe teren și de ce a obținut atât de greu acest succes.

Halep a condus cu 1-0 la seturi după 6-3 şi cu 3-0 în actul secund, set pe care l-a pierdut însă cu 7-6 și s-a văzut nevoită să joace decisiv, unde a revenit spectaculos de la 2-4, câștigând setul cu 6-4, calificându-se astfel în turul trei.

„Nu am nicio idee cum am câștigat acest meci. Îmi este foarte greu să explic ce s-a întâmplat pe teren. A fost un meci extrem de greu. Sofia este o jucătoare uimitoare. A fost extrem de greu să alerg după fiecare minge și să fiu acolo la fiecare punct. În setul secund m-am accidentat puțin, dar am luptat pentru că mi-am dorit să câștig și să vin să joc din nou în fața acestor fani minunați. Le mulțumesc tuturor românilor din tribune și celor care m-au urmărit acasă, dar și australienilor pentru că știu că mereu mă susțin. Îmi place să joc aici la Melbourne și să sperăm că în turul următor o să fac un meci mai bun”, a declarat Simona Halep, la finalul meciului cu americanca Sofia Kenin.

În primul tur, românca trecuse de Kaia Kanepi, locul 71 WTA, în trei seturi, scor 6-7, 6-4, 6-2.

În faza următoare, Simona Halep o va întâlni pe Venus Williams, locul 36 WTA, care a trecut în trei seturi de Alize Cornet, locul 46 WTA, scor 6-3, 4-6, 6-0.