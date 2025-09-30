Hepatita A face ravagii în România. Medicii trag un semnal de alarmă

Direcția de Sănătate Publică Dolj anunță că, în prezent, județul se confruntă cu șapte focare de hepatită virală acută de tip A. Șase dintre acestea sunt de tip comunitar și au fost depistate în localitățile Amărăştii de Sus, Coţofenii din Faţă, Coşoveni, Ghizdăveşti, Craiova și Ocolna, iar unul este familial, identificat tot în Craiova.

Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în municipiul Craiova, pe strada Râului, unde au fost confirmate 55 de persoane bolnave și peste 130 de contacți. Situații similare există și în alte comune: Amărăştii de Sus (15 cazuri), Coţofenii din Faţă (17 cazuri), Ocolna (27 cazuri), Coşoveni (9 cazuri) și Ghizdăveşti (6 cazuri). În focarul familial din Craiova au fost confirmate două îmbolnăviri. Datele arată că debutul celor mai recente cazuri a avut loc între 8 august și 15 septembrie 2025.

„În prezent, în judeţul Dolj evoluează un număr de şapte focare de hepatită virală acută de tip A, după cum urmează: focar comunitar în comuna Amărăştii de Sus – 15 cazuri şi 45 contacţi (data debut ultimul caz – 15.09.2025); focar comunitar, comuna Coţofenii din Faţă – 17 cazuri (16 confirmate, 1 infirmat) şi 78 contacţi (data debut ultimul caz – 05.09.2025); focar comunitar comuna Coşoveni – 9 cazuri confirmate şi 60 contacţi (data debut ultimul caz – 18.08.2025); focar comunitar în satul Ghizdăveşti – 6 cazuri şi 15 contacţi (dată debut ultimul caz: 08.08.2025); focar comunitar în municipiul Craiova, str. Râului: 55 cazuri şi 135 contacţi (data debut ultimul caz: 09.09.2025); focar comunitar, comuna Ocolna – 27 cazuri şi 43 contacţi (data debut ultimul caz: 10.09.2025); focar familial în Craiova: 2 cazuri, 8 contacţi”, informează DSP Dolj.

Cum să previi hepatita A

Pentru limitarea răspândirii bolii, autoritățile au dispus anchete epidemiologice și trimiterea cazurilor suspecte către Spitalul de Boli Infecţioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Craiova, unde diagnosticul este confirmat sau infirmat. În paralel, DSP Dolj a intensificat măsurile de dezinfecție în comunitățile afectate, distribuind medicilor de familie 1.600 de tablete de cloramină pentru igienizarea zonelor cu risc.

Totodată, pentru protejarea persoanelor aflate în contact direct cu cei infectați, au fost achiziționate 165 de doze de vaccin hepatitic A pentru adulți și 270 de doze pediatrice. Până acum, 132 de persoane au fost vaccinate, dintre care 51 de adulți și 81 de copii.

Hepatita A poate fi prevenită prin măsuri simple de igienă. Astfel că spală mâinile des, mai ales înainte de masă și după toaletă. Alege să consumi doar apă sigură și alimente bine preparate, astfel că mâncarea din surse nesigure sau de la vânzători stradali ar trebui evitată. Dezinfectarea spațiilor comune reduc semnificativ riscul de îmbolnăvire.

