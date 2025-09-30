Acasă » Știri » Hepatita A face ravagii în România. Medicii trag un semnal de alarmă

Hepatita A face ravagii în România. Medicii trag un semnal de alarmă

De: Andreea Stăncescu 30/09/2025 | 13:38
Hepatita A face ravagii în România. Medicii trag un semnal de alarmă
Alertă sanitară în Dolj / FOTO: Pixabay

Direcția de Sănătate Publică Dolj anunță că, în prezent, județul se confruntă cu șapte focare de hepatită virală acută de tip A. Șase dintre acestea sunt de tip comunitar și au fost depistate în localitățile Amărăştii de Sus, Coţofenii din Faţă, Coşoveni, Ghizdăveşti, Craiova și Ocolna, iar unul este familial, identificat tot în Craiova.

Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în municipiul Craiova, pe strada Râului, unde au fost confirmate 55 de persoane bolnave și peste 130 de contacți. Situații similare există și în alte comune: Amărăştii de Sus (15 cazuri), Coţofenii din Faţă (17 cazuri), Ocolna (27 cazuri), Coşoveni (9 cazuri) și Ghizdăveşti (6 cazuri). În focarul familial din Craiova au fost confirmate două îmbolnăviri. Datele arată că debutul celor mai recente cazuri a avut loc între 8 august și 15 septembrie 2025.

„În prezent, în judeţul Dolj evoluează un număr de şapte focare de hepatită virală acută de tip A, după cum urmează: focar comunitar în comuna Amărăştii de Sus – 15 cazuri şi 45 contacţi (data debut ultimul caz – 15.09.2025); focar comunitar, comuna Coţofenii din Faţă – 17 cazuri (16 confirmate, 1 infirmat) şi 78 contacţi (data debut ultimul caz – 05.09.2025); focar comunitar comuna Coşoveni – 9 cazuri confirmate şi 60 contacţi (data debut ultimul caz – 18.08.2025); focar comunitar în satul Ghizdăveşti – 6 cazuri şi 15 contacţi (dată debut ultimul caz: 08.08.2025); focar comunitar în municipiul Craiova, str. Râului: 55 cazuri şi 135 contacţi (data debut ultimul caz: 09.09.2025); focar comunitar, comuna Ocolna – 27 cazuri şi 43 contacţi (data debut ultimul caz: 10.09.2025); focar familial în Craiova: 2 cazuri, 8 contacţi”, informează DSP Dolj.

Nicușor Dan vrea să exporte „experiența” României, căpătată în procesul de aderare la UE
Nicușor Dan vrea să exporte „experiența” României, căpătată în procesul de aderare la...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Cum să previi hepatita A

Pentru limitarea răspândirii bolii, autoritățile au dispus anchete epidemiologice și trimiterea cazurilor suspecte către Spitalul de Boli Infecţioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Craiova, unde diagnosticul este confirmat sau infirmat. În paralel, DSP Dolj a intensificat măsurile de dezinfecție în comunitățile afectate, distribuind medicilor de familie 1.600 de tablete de cloramină pentru igienizarea zonelor cu risc.

Totodată, pentru protejarea persoanelor aflate în contact direct cu cei infectați, au fost achiziționate 165 de doze de vaccin hepatitic A pentru adulți și 270 de doze pediatrice. Până acum, 132 de persoane au fost vaccinate, dintre care 51 de adulți și 81 de copii.

Hepatita A poate fi prevenită prin măsuri simple de igienă. Astfel că spală mâinile des, mai ales înainte de masă și după toaletă. Alege să consumi doar apă sigură și alimente bine preparate, astfel că mâncarea din surse nesigure sau de la vânzători stradali ar trebui evitată. Dezinfectarea spațiilor comune reduc semnificativ riscul de îmbolnăvire.

CITEȘTE ȘI: A murit Amalia Semeniuc, tânăra rănită grav în accidentul din Suceava. Mama și una dintre surori și-au pierdut la rândul lor viața

Geanina, o româncă de 25 de ani, a dispărut în Napoli! Ce s-a întâmplat cu ea, 10 zile mai târziu

Tags:
Iți recomandăm
Fiul soţilor Ceauşescu, diagnosticat cu probleme grave de sănătate. Bolnav şi neputincios, Valentin cere ajutorul statului
Știri
Fiul soţilor Ceauşescu, diagnosticat cu probleme grave de sănătate. Bolnav şi neputincios, Valentin cere ajutorul statului
Sărbătoare mare pe 1 octombrie. Ce NU trebuie să faci sub nicio formă în această zi
Știri
Sărbătoare mare pe 1 octombrie. Ce NU trebuie să faci sub nicio formă în această zi
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
Mediafax
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme...
Nicușor Dan vrea să exporte „experiența” României, căpătată în procesul de aderare la UE
Gandul.ro
Nicușor Dan vrea să exporte „experiența” României, căpătată în procesul de aderare la...
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de...
Moment comic cu Cristi Chivu. Căștile folosite pentru traducere i-au spart urechile și l-au făcut să plângă
Adevarul
Moment comic cu Cristi Chivu. Căștile folosite pentru traducere i-au spart urechile și...
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
Digi24
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după...
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Mediafax
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Parteneri
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul...
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri?
Click.ro
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Filmare tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani în Europa. Cu ce-și umple bagajele: Cât dor și câtă durere
Antena 3
Filmare tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani în Europa. Cu...
Nicuşor Dan: România nu era pregătită pentru a intra în UE
Digi 24
Nicuşor Dan: România nu era pregătită pentru a intra în UE
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care...
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei....
„Lasă-mă să mor!” O mamă și-a salvat fiica de 21 de ani de la moarte, după ce a prins-o de picioare cu ultimele puteri
kanald.ro
„Lasă-mă să mor!” O mamă și-a salvat fiica de 21 de ani de la moarte,...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
kfetele.ro
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
O fată a murit în timpul unui
observatornews.ro
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Au apărut notificările inutile în Waze. Șoferii se plâng că i-ar putea pune în pericol
go4it.ro
Au apărut notificările inutile în Waze. Șoferii se plâng că i-ar putea pune în pericol
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat DUR
Viva.ro
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp....
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi trebuie să găsim o soluţie”
Fanatik.ro
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi...
Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o echipă mare: „Am discutat cu el! Mesajul este clar”
Fanatik.ro
Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o...
Ce se întâmplă cu dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Anunțul judecătorilor venit azi, 30 septembrie
Capital.ro
Ce se întâmplă cu dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Anunțul...
Imagini SUPERBE cu casa de la pădure a Sânzianei Negru. Influencerița are o locuință ruptă din basme. Nicio altă vedetă nu mai are așa ceva! GALERIE FOTO
Romania TV
Imagini SUPERBE cu casa de la pădure a Sânzianei Negru. Influencerița are o locuință ruptă...
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Go4Games
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Călin Georgescu își face partid politic? Anunț pentru românii care l-au votat: Sunt în slujba poporului!
Capital.ro
Călin Georgescu își face partid politic? Anunț pentru românii care l-au votat: Sunt în slujba...
Exclusiv. Cum s-a schimbat viața Alexandrei Căpitănescu după Vocea României. Visul ei a devenit realitate
evz.ro
Exclusiv. Cum s-a schimbat viața Alexandrei Căpitănescu după Vocea României. Visul ei a devenit realitate
Călin Georgescu urma să fie JUDECAT azi pentru propagandă legionară, dar procesul a fost amânat din cauza protestului magistraților
Gandul.ro
Călin Georgescu urma să fie JUDECAT azi pentru propagandă legionară, dar procesul a fost amânat...
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
as.ro
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să...
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea...
N-a vrut să audă asta! A tăcut, apoi a răbufnit DUR:
radioimpuls.ro
N-a vrut să audă asta! A tăcut, apoi a răbufnit DUR: "Văd că nu înțelegeți!"....
Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct
Fanatik.ro
Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct
Motivul pentru care consilierul AUR ce s-a prăbușit cu avionul personal și căruia i s-au amputat picioarele a fost amendat drastic. Cum l-a scăpat instanța
Fanatik.ro
Motivul pentru care consilierul AUR ce s-a prăbușit cu avionul personal și căruia i s-au...
Știrile zilei, 25 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 25 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fiul soţilor Ceauşescu, diagnosticat cu probleme grave de sănătate. Bolnav şi neputincios, Valentin ...
Fiul soţilor Ceauşescu, diagnosticat cu probleme grave de sănătate. Bolnav şi neputincios, Valentin cere ajutorul statului
Sărbătoare mare pe 1 octombrie. Ce NU trebuie să faci sub nicio formă în această zi
Sărbătoare mare pe 1 octombrie. Ce NU trebuie să faci sub nicio formă în această zi
Schimbări importante la Loteria Română! Jucătorii care ghicesc trei numere vor câștiga mai mulți ...
Schimbări importante la Loteria Română! Jucătorii care ghicesc trei numere vor câștiga mai mulți bani
Andreea Raicu, singură sau nu? Vedeta a vorbit despre căsătorie: „O alegere asumată”
Andreea Raicu, singură sau nu? Vedeta a vorbit despre căsătorie: „O alegere asumată”
Ilie Bolojan vorbește despre concedieri masive: „Că ne place, că nu ne place…”
Ilie Bolojan vorbește despre concedieri masive: „Că ne place, că nu ne place…”
Andrew Tate a explodat, după ce a scăpat de o parte din acuzații: “Aveți un IQ extrem de mic”
Andrew Tate a explodat, după ce a scăpat de o parte din acuzații: “Aveți un IQ extrem de mic”
Vezi toate știrile
×