Horia Brenciu a picat BAC-ul și e mândru! Am luat 4 la română și am fost corigent la matematică!

Horia Brenciu este unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului. Surprinzător, el a făcut o declarație care i-a lăsat fără glas pe mulți dintre admiratorii săi. Fără vreo emoție, Horia Brenciu a recunoscut că a picat BAC-ul și că a fost chiar corigent la matematică.

Artistul a fost intervievat de către cei de la Formula AS. S-a dovedit a fi un rebel în liceu, însă a ajuns la concluzia că acesta a fost destinul său. Și-a adus aminte, cu plăcere, de ”doamna profesoară Banea”, cea care l-a lăsat corigent la matematică:

„Pe parcursul școlii, în 12 ani, am avut doar două mici probleme. Prima a intervenit în clasa a IX-a, când am rămas corigent la ma­tematică. Am luat 2 la matematică, fiindca n-am fost atent la oră, iar doamna profe­soara Banea mi-a zis: „N-o sa treci! Nu-ți dau încă o notă mare ca sa faci 5”.

Iar corigența aceea l-a determinat pe Horia Brenciu să se îndrăgostească de matematica:

”Îi mulțumesc și azi pentru asta, căci altfel nu m-aș fi îndrăgostit de matematică”.