Horia Moculescu, probleme grave de sănătate. “Fumează și are TBC!”

Horia Moculescu se confruntă cu probleme grave de sănătate. Deși are o vârstă înaintată, compozitorul fumează foarte mult și, în plus, are TBC. În luna decembrie, acesta a fost internat la spital, unde a fost conectat la aparatul de oxigen.

În cel mai recent interviu, Mariana, fosta soție a lui Horia Moculescu, a dezvăluit boala care nu îi oferă deloc pace cunoscutului compozitor. Din cauza insuficienței respiratorii, maestrul a ajuns pe mâinile medicilor, la finalul anului trecut.

“Horia are probleme de sănătate din cauza vârstei înaintate, dar mai ales din cauza fumatului și al TBC-ului, de care suferă”, a spus Mariana Moculescu, potrivit click.ro.

Întrebată ce relație mai are cu fostul soț, Marian Moculescu a declarat: “Din păcate, nu ne-am mai văzut în ultima perioadă. În rest, eu îi doresc multă sănătate, că-i mai bună decât orice”.

Mariana și Horia Moculescu au divorțat în 2000. Cei doi au împreună o fată, Nidia.

Cine este Horia Moculescu

Horia Moculescu s-a născut pe data de 18 martie 1937, în Râmnicu-Vâlcea. Este pianist, interpret vocal, compozitor, moderator și creator de programe TV. Este membru al Uniunii Compozitorilor din România. A compus aproximativ 500 melodii și a luat peste 200 premii. A fost, între altele, realizatorul emisiunii de televiziune “Atenție, se cântă!”, la TVR 2.

A fost căsătorit de patru ori și a avut doi copii: Ion Horia, cu penultima soție Ana-Maria (Ionuț, născut în 1977 la București; a murit în 2008, la Berlin, la vârsta de 31 de ani) și Nidia, cu ultima soție Mariana, născută în 1990 la București.

