Horoscop 1 septembrie 2025. Zodia care are parte de o zi groaznică la locul de muncă

De: Bianca Drăgan 31/08/2025 | 15:59

Horoscopul zilei de luni, 1 septembrie 2025. O zodie are parte de o zi groaznică la locul de muncă. Vezi, mai jos, previziunile complete!

Berbec: 21 martie – 20 aprilie

Ai parte de o zi deosebită, potrivită pentru a exprima cele mai frumoase sentimente, față de toți cei dragi. Principalul beneficiar vei fi chiar tu, deși, cel mai probabil, nu acesta va fi scopul tău.

Taur: 21 aprilie – 20 mai

Ești în elementul tău astăzi și asta se va vedea, nu doar în tot ce faci și îți iese foarte bine, ci și în felul în care arăți și te simți.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Te vei bucura de ziua de astăzi fără vreun motiv special, mai întâi, și apoi vei găsi și motive. Este important să-ți protejezi echilibrul interior, ca să poți evita orice fel de exagerare.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Este bine să apreciezi efortul acestora de a-ți tolera defectele și să nu consideri că atitudinea lor este meritul tău. Fii prietenos și vei avea de câștigat!

Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului"
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu:...
„ISPITA" se stercoară între Nicușor Dan și Maia Sandu / Cine este bruneta „mândră" și „recunoscătoare" de poza cu cei doi președinți
„ISPITA” se stercoară între Nicușor Dan și Maia Sandu / Cine este bruneta...

Leu: 23 iulie – 22 august

Ai parte de o zi groaznică la locul de muncă, deoarece șeful te ia peste picior clipă de clipă. Nici colegii nu te ajută prea tare, așa că te simți singur!

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Ai parte de o zi frumoasă, cu numeroase momente agreabile, în care te vei simți în largul tău și vei redescoperi puterea de a crede în tine și în calitățile pe care le cunoști foarte bine.

Balanță: 23 septembrie – 22 octombrie

Ești plin de viață, de inițiative și de idei pe care crezi că cei din jur ar trebui să le pună în practică imediat. Dar, așa cum știi și tu, din experiență, nu poți decide în locul altora.

Scorpion: 23 octombrie – 21 noiembrie

Este posibil ca persoanele din jur să dispună de mai multă energie și să fie mai motivate decât tine, dar vei avea și tu avantajul tău, acela al echilibrului și măsurii în tot ce faci.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Ești în elementul tău, dar asta nu înseamnă că poți face tot ce vrei, ci dimpotrivă. Pentru că beneficiezi de un surplus de energie, vei avea posibilitatea de a-i înțelege mai bine pe cei din jur și asta înseamnă să fii atent la nevoile lor.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Cheltuieli mari dau năvală peste tine astăzi. Partea bună este că cei dragi îți sar în ajutor, așa că nu vei rămâne atât de descoperit. Cel puțin, nu momentan.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Ești foarte sigur că niciunul dintre cei din jur nu are talentul tău organizatoric și este foarte posibil să ai dreptate.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Ai parte de o zi neașteptat de agreabilă, în care și problemele care apar ți se vor părea mai ușor de rezolvat și chiar vei reuși să le rezolvi.

