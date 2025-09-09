Horoscop 10 septembrie 2025. Zodia care se ceartă cu partenerul

Horoscopul zilei de miercuri, 10 septembrie 2025. Vezi care sunt previziunile astrale pentru fiecare zodie și ascendent în parte.

Berbec: 21 martie – 20 aprilie

Condițiile de la serviciu sau programul prea încărcat te-ar putea determina să ai o atitudine diferită de cea obișnuită, lipsită de bunăvoința cu care cei din jur s-au obișnuit.

Taur: 21 aprilie – 20 mai

S-ar putea să reacționezi exagerat față de încercările partenerului de a remedia scandalurile dintre voi. Nu ești deloc deschis, iar despărțirea bate la ușa mai rău decât niciodată!

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Sunt posibile întârzieri la plata unor sume care ți se cuvin sau apariția unor plăți la care nu te așteptai. Ar fi bine să te abții de la concluzii prea pesimiste despre viitor.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Ai opțiuni limitate în chestiunile legate de deplasări, întâlniri și decizii pe termen scurt. Chiar dacă e așa, tot vei reuși să obții rezultatele dorite, orientându-te spre ceea ce poți face acum.

Leu: 23 iulie – 22 august

Vrei să-ți fie recunoscută autoritatea la nivelul unui grup, să impresionezi prin simpla prezență, dar contextul te invită la discreție și temperarea acestor tendințe

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Regulile pe care trebuie să le respecți pentru a ajunge la cei dragi sau concesiile pe care trebuie să le faci acestor persoane pot deveni un motiv serios de supărare.

Balanță: 23 septembrie – 22 octombrie

Fie programul zilnic nu-ți permite prea multă libertate și de aceea apar frustrări, fie ești dezamăgit din cauza unor probleme de sănătate cărora nu le-ai dat, încă, de cap.

Scorpion: 23 octombrie – 21 noiembrie

Discuțiile din cuplu pot deveni motiv de război cu partenerul, din cauza unor schimbări pe care orgoliul te îndeamnă să nu le accepți. Este alegerea ta.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Din toată frământarea acestei zile te-ai putea alege cu daune în relațiile importante, din cauza unor bunuri care nu-ți aparțin. Ar fi bine să prețuiești mai mult sentimentele frumoase și mai puțin acele bunuri.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Sunt posibile întârzieri, amânări sau anulări ale unor planuri făcute în ultima perioadă, motivele fiind diverse, de la răzgândirea unor apropiați la schimbarea unor condiții pentru a ajunge acolo unde vrei.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Emoțiile tale variază, pe un registru negativ, de la nesiguranță la senzația că ți se pun piedici în calea unor realizări profesionale și nu numai. Nimic bun nu poate ieși din asta.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Se poate accentua senzația de blocaj pe care-l vei atribui foarte ușor unuia dintre apropiați, dacă nu ești dispus să-ți asumi responsabilitatea pentru erorile proprii.