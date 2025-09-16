Acasă » Horoscop » Horoscop Zilnic » Horoscop 17 septembrie 2025. ZODIA care este terorizată de către șef!

Horoscop 17 septembrie 2025. ZODIA care este terorizată de către șef!

De: Bianca Drăgan 16/09/2025 | 19:53
Horoscop 17 septembrie 2025

Horoscop 17 septembrie 2025. Astrele vin din nou cu vești neplăcute pentru un nativ. Poziția planetelor prezice că o zodie va fi terorizată de către șef miercuri. Află și tu, din rândurile următoare, ce îți rezervă și ție previziunile!

Berbec

Astăzi, ești plin de energie, dar atenție la aruncatul cu săgeți! Nu te aventura să dai sfaturi, căci s-ar putea să te lovească înapoi cu o replică tăioasă. Răbdarea ta e ca o cafea tare: rareori e de ajuns, dar azi e perfect pentru o doză de calm.

Taur

Azi, poți fi cel mai bun prieten cu bucuria de a savura o ciocolată sau un pahar de vin. Răbdarea ta e ca o brânză maturată: tot mai bună pe zi ce trece!

Gemeni

Dacă te simți ca un papagal într-un cușcă, e pentru că mintea ta s-a însurat cu gânduri și idei. Azi, comunicarea e cheia, dar nu te mira dacă cineva îți răspunde în versuri. Răbdare, e doar o zi în care ai nevoie de mai multă cafea și mai puține mesaje Twitter!

Rac

Ai parte de o zi foarte grea la locul de muncă și te simți ca un pește pe uscat. Șeful te terorizează, iar colegii nu îți sar deloc în ajutor, ci dimpotrivă!

BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când...

Leu

Strălucești ca soarele, dar nu uita că și soarele se ascunde după nori. Azi, fii generos cu umorul și nu te lua prea în serios. Răbdarea e ca o haină de blană: trebuie să o porți cu stil, chiar dacă e mai greu să o găsești în garderobă.

Fecioară

Azi, totul trebuie să fie perfect, chiar și lista ta de cumpărături. Dar dacă se întâmplă ceva neașteptat, nu te panica! Răbdarea ta e ca o linie de cod: uneori trebuie să o rescrii, dar până la urmă tot funcționează.

Balanță

E ziua în care trebuie să alegi între două opțiuni și, deși pare dificil, amintește-ți că orice decizie e ca o plimbare pe o balustradă: trebuie să te menții echilibrat și să nu te sperii dacă te clatini puțin.

Scorpion

Ai o energie misterioasă azi, ca o cupă de vin roșu: intensă și fascinantă. Nu te lăsa provocat, altfel poți ajunge să-ți pierzi cumpătul mai repede decât găsești o cheie ascunsă. Răbdarea ta e ca o comoară ascunsă: merită să o cauți, dar trebuie să fii atent.

Săgetător

Dacă te simți ca un copil într-un magazin de dulciuri, e pentru că apar noi aventuri. Azi, umorul e cel mai bun compas, așa că nu te teme să râzi de propriile greșeli. Răbdarea ta e ca o bicicletă: dacă o pui pe panta corectă, ajungi departe.

Capricorn

Dacă cineva îți cere sfaturi, nu te supăra dacă răspunzi cu un zâmbet și o glumă. Răbdarea ta e ca un munte: se înalță, dar trebuie să fie și momentul să te odihnești.

Vărsător

E ziua în care ideile tale inovatoare pot schimba lumea… sau cel puțin biroul. Dar dacă nu se întâmplă chiar așa, nu te enerva! Răbdarea ta e ca o invenție genială: nevoie de timp ca să prindă viață, dar merită tot efortul.

Pești

Ești ca o plajă liniștită, dar dacă cineva îți tulbură valurile, nu te supăra! Răbdarea ta e ca o scoică: ascunde comori frumoase, dar trebuie să o cauți cu atenție și răbdare.

Citește și: Cele 4 zodii care vor atrage succesul după portalul 9/9/9 și eclipsa de Lună sângerie

Citește și: Cele 2 ZODII care renasc începând de pe 17 septembrie 2025. Vor avea cea mai bună perioadă a vieții lor din ultimii 5 ani

Tags:
Iți recomandăm
Horoscop 16 septembrie 2025. Zodia care este scoasă din minți de către partener. Scandal mare acasă!
Horoscop Zilnic
Horoscop 16 septembrie 2025. Zodia care este scoasă din minți de către partener. Scandal mare acasă!
Horoscop 12 septembrie 2025. Zodia care are parte de conflicte grave în familie
Horoscop Zilnic
Horoscop 12 septembrie 2025. Zodia care are parte de conflicte grave în familie
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit de la locul accidentului
Mediafax
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit...
Când se pune varza la murat, potrivit tradiției românești. Ce să adaugi în butoi, pentru a căpăta o nuanță roz
Gandul.ro
Când se pune varza la murat, potrivit tradiției românești. Ce să adaugi în...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Adevarul
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire...
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
Digi24
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport...
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura și „rețeaua de suport”
Mediafax
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura...
Parteneri
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu...
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
Click.ro
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier:...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum, un bărbat și-a mărturisit fapta, iar poliția este surprinsă de un detaliu
Antena 3
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum, un bărbat...
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în respingerea dronelor rusești
Digi 24
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în...
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”
Digi24
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?”
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost găsit după două zile de căutări: „M-am speriat”
kanald.ro
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a...
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis,...
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
kfetele.ro
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
observatornews.ro
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal...
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
go4it.ro
iPhone Air vs Galaxy S25 Edge: Foarte subțiri, dar cu performanțe superioare
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa
Viva.ro
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa "Ca o apă...
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că e responsabil de insolvența RADET. Miza dosarului este de peste 650 milioane euro
Fanatik.ro
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că...
A rezolvat Alexandru Băluță problema cu viza pentru SUA? Gestul făcut de soția fotbalistului i-a uimit pe mulți. Ce a putut să facă Diana
Fanatik.ro
A rezolvat Alexandru Băluță problema cu viza pentru SUA? Gestul făcut de soția fotbalistului i-a...
Călin Georgescu are două noi dosare penale. De ce este acuzat fostul candidat la președinție
Capital.ro
Călin Georgescu are două noi dosare penale. De ce este acuzat fostul candidat la președinție
Mai multe zile libere de Ziua Naţională, Crăciun şi Revelion. Românii au trei pachete de minivacanțe, una de 7 zile!
Romania TV
Mai multe zile libere de Ziua Naţională, Crăciun şi Revelion. Românii au trei pachete de...
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
Călin Georgescu, trimis în judecată. Traian Băsescu, anunț direct pentru ambasadorul Rusiei: Fugiţi, că aveţi un OZN!
Capital.ro
Călin Georgescu, trimis în judecată. Traian Băsescu, anunț direct pentru ambasadorul Rusiei: Fugiţi, că aveţi...
Dana Marijuana își schimbă viața. A luat decizia după ce a ieșit de la tribunal
evz.ro
Dana Marijuana își schimbă viața. A luat decizia după ce a ieșit de la tribunal
Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în sfârșit NOROC după 6 ani de ghinion
Gandul.ro
Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în...
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe Drumul Eroilor
as.ro
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
Doliu la Hollywood! A murit Robert Redford, laureat a doua premii Oscar
radioimpuls.ro
Doliu la Hollywood! A murit Robert Redford, laureat a doua premii Oscar
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră. Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu
Fanatik.ro
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul...
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate...
Știrile zilei, 10 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 10 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Orașul din România care a retras de pe străzi trotinetele electrice. Care este motivul
Orașul din România care a retras de pe străzi trotinetele electrice. Care este motivul
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Călin ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tăriceanu
Elena Merișoreanu, de urgență pe mâinile medicilor! Ce a pățit artista: „E foarte dureroasă”
Elena Merișoreanu, de urgență pe mâinile medicilor! Ce a pățit artista: „E foarte dureroasă”
Toto Dumitrescu, derapaj halucinant în cătușe! Unde a putut spune că a fugit după accident: „Să ...
Toto Dumitrescu, derapaj halucinant în cătușe! Unde a putut spune că a fugit după accident: „Să mă…”
Zvonurile s-au confirmat! Cântărețul din România i-a spus „Adio!” iubitei, după o relație de 5 ani
Zvonurile s-au confirmat! Cântărețul din România i-a spus „Adio!” iubitei, după o relație de 5 ani
Regina Camilla e bolnavă! Vești proaste pentru Donald Trump
Regina Camilla e bolnavă! Vești proaste pentru Donald Trump
Vezi toate știrile
×