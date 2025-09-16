Horoscop 17 septembrie 2025. ZODIA care este terorizată de către șef!

Horoscop 17 septembrie 2025. Astrele vin din nou cu vești neplăcute pentru un nativ. Poziția planetelor prezice că o zodie va fi terorizată de către șef miercuri. Află și tu, din rândurile următoare, ce îți rezervă și ție previziunile!

Berbec

Astăzi, ești plin de energie, dar atenție la aruncatul cu săgeți! Nu te aventura să dai sfaturi, căci s-ar putea să te lovească înapoi cu o replică tăioasă. Răbdarea ta e ca o cafea tare: rareori e de ajuns, dar azi e perfect pentru o doză de calm.

Taur

Azi, poți fi cel mai bun prieten cu bucuria de a savura o ciocolată sau un pahar de vin. Răbdarea ta e ca o brânză maturată: tot mai bună pe zi ce trece!

Gemeni

Dacă te simți ca un papagal într-un cușcă, e pentru că mintea ta s-a însurat cu gânduri și idei. Azi, comunicarea e cheia, dar nu te mira dacă cineva îți răspunde în versuri. Răbdare, e doar o zi în care ai nevoie de mai multă cafea și mai puține mesaje Twitter!

Rac

Ai parte de o zi foarte grea la locul de muncă și te simți ca un pește pe uscat. Șeful te terorizează, iar colegii nu îți sar deloc în ajutor, ci dimpotrivă!

Leu

Strălucești ca soarele, dar nu uita că și soarele se ascunde după nori. Azi, fii generos cu umorul și nu te lua prea în serios. Răbdarea e ca o haină de blană: trebuie să o porți cu stil, chiar dacă e mai greu să o găsești în garderobă.

Fecioară

Azi, totul trebuie să fie perfect, chiar și lista ta de cumpărături. Dar dacă se întâmplă ceva neașteptat, nu te panica! Răbdarea ta e ca o linie de cod: uneori trebuie să o rescrii, dar până la urmă tot funcționează.

Balanță

E ziua în care trebuie să alegi între două opțiuni și, deși pare dificil, amintește-ți că orice decizie e ca o plimbare pe o balustradă: trebuie să te menții echilibrat și să nu te sperii dacă te clatini puțin.

Scorpion

Ai o energie misterioasă azi, ca o cupă de vin roșu: intensă și fascinantă. Nu te lăsa provocat, altfel poți ajunge să-ți pierzi cumpătul mai repede decât găsești o cheie ascunsă. Răbdarea ta e ca o comoară ascunsă: merită să o cauți, dar trebuie să fii atent.

Săgetător

Dacă te simți ca un copil într-un magazin de dulciuri, e pentru că apar noi aventuri. Azi, umorul e cel mai bun compas, așa că nu te teme să râzi de propriile greșeli. Răbdarea ta e ca o bicicletă: dacă o pui pe panta corectă, ajungi departe.

Capricorn

Dacă cineva îți cere sfaturi, nu te supăra dacă răspunzi cu un zâmbet și o glumă. Răbdarea ta e ca un munte: se înalță, dar trebuie să fie și momentul să te odihnești.

Vărsător

E ziua în care ideile tale inovatoare pot schimba lumea… sau cel puțin biroul. Dar dacă nu se întâmplă chiar așa, nu te enerva! Răbdarea ta e ca o invenție genială: nevoie de timp ca să prindă viață, dar merită tot efortul.

Pești

Ești ca o plajă liniștită, dar dacă cineva îți tulbură valurile, nu te supăra! Răbdarea ta e ca o scoică: ascunde comori frumoase, dar trebuie să o cauți cu atenție și răbdare.

