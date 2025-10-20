Horoscop 20 octombrie 2025. Zodia care se desparte de partener

Horoscop 20 octombrie 2025. O zodie se desparte de partener, iar alta se îmbolnăvește subit. Află mai jos despre cine este vorba!

Berbec

Dacă ai înregistrat o întârziere în primirea unor fonduri pe care le aștepți, acest lucru s-ar putea adăuga la îngrijorarea ta.

Taur

Un eveniment neașteptat ar putea să te facă să te desparți temporar de partenerul tău astăzi. Confuzia cu privire la incident și la rolul partenerului tău în el te-ar putea afecta.

Gemeni

S-ar putea să te doară gâtul și să ai simptome ușoare de răceală astăzi. Este posibil să-ți afecteze capacitatea de muncă. Sunt șanse să fii o persoană activă.

Rac

Petreci puțin timp de calitate cu partenerul. Poate că el sau ea este puțin gelos pe prietenii tăi sau se simte lăsat pe dinafară. Poate că ai primit în ultima vreme invitații care sunt doar pentru tine.

Leu

Preocupările legate de problemele de la locul de muncă ar putea să îți țină mintea ocupată și să-ți distragă atenția de la sarcina pe care o aveai de îndeplinit.

Fecioară

Dacă nu reușești să te conectezi cu o anumită persoană, petrece puțin timp uitându-te într-un album foto pentru a o aduce mai aproape de tine.

Balanță

Chestiunile legate de bani ar putea fi un pic încurcate. S-ar putea să apară o întârziere neașteptată în primirea fondurilor care ți se cuvin. Extrasul de cont bancar s-ar putea să te încurce.

Scorpion

S-ar putea să ai nevoie de reasigurare astăzi. Problemele cu prietenii sau cu un partenerul de viață te pot face să te simți neiubit, nesigur și blocat emoțional.

Săgetător

S-ar putea să nu te simți bine. S-ar putea chiar să apară răceală sau dureri în gât. Dacă este așa, ia în considerare posibilitatea de a merge la medic.

Capricorn

S-ar putea să te întrebi dacă persoana iubită te-a uitat sau pur și simplu nu-i mai pasă. Fă-ți timp pentru a încerca să te conectezi cu această persoană.

Vărsător

Jonglarea între muncă și casă poate părea dificilă astăzi. Responsabilitățile de la locul de muncă îți pot cântări în minte până la punctul în care interferează cu armonia vieții de acasă.

Pești

Dacă astăzi trebuie să te confrunți cu unele dezamăgiri, încearcă să nu te lași doborât. Este posibil să primești o scrisoare sau un telefon care îți aduce vești mai puțin favorabile.