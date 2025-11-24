Acasă » Horoscop » Horoscop Zilnic » Horoscop 25 noiembrie 2025. Zodia care primește o veste neașteptată

Horoscop 25 noiembrie 2025. Zodia care primește o veste neașteptată

De: Denisa Iordache 24/11/2025 | 20:00
Horoscop 25 noiembrie 2025.

Horoscop 25 noiembrie 2025. Află care este zodia care va primi o veste neașteptată.

Berbec: 21 martie – 20 aprilie

Te simți ușor obosit, dar nu renunți. Dacă ești calm, vei avea de câștigat. Lasă orgoliul acasă.

Taur: 21 aprilie – 20 mai

Mâine este o zi bună pentru finanțe. Ceva mic se mișcă în favoarea ta. Nu cheltui tot pe prostii, deși tentația e mare.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Comunicarea este benefică mâine. Poți lămuri o situație confuză și chiar să te împaci cu o persoană cu care nu ai mai vorbit de multă vreme.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Mâine ai o zi sensibilă. O persoană din trecutul tău poate reapărea și să îți dea peste cap gândurile. Ascultă-ți intuiția.

Leu: 23 iulie – 22 august

Vrei să demonstrezi ceva, dar nu trebuie să exagerezi. Lasă acțiunile să vorbească pentru tine. O surpriză la muncă sau în dragoste îți va ridica moralul.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Mâine primești vești despre un proiect important. Ai multe de făcut, dar poți duce tot. Atenție la stres.

Balanță: 23 septembrie – 22 octombrie

Nu te pierde în dorința de a mulțumi pe toată lumea. Impune limite clare. O conversație sinceră poate aduce claritate.

Scorpion: 23 octombrie – 21 noiembrie

Simți că lucrurile se mișcă în profunzime. Ai o revelație despre o relație sau un plan. Nu o ignora, e importantă.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Ești plictisit de tot ce se întâmplă în jurul tăi și te lovește dorul de ducă. Un plan spontan te scoate din rutină. Nu îl refuza.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Te concentrezi și ești productiv, așa că îți duci toate atribuțiile la capăt. Nu uita să îți mulțumești la finalul zilei. Meriți asta, chiar dacă nu o spui.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Discuțiile de mâine îți pot schimba perspectiva asupra relațiilor cu cei apropiați. Ascultă și ce nu se spune. Tăcerea are o mare greutate.

Pești: 19 februarie – 20 martie

O conversație sinceră îți bucură sufletul. Nu fugi de adevăr și o să ai parte de o surpriză din partea persoanei iubite.

