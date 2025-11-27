Horoscop 28 noiembrie 2025. Zodia care are parte de o reușită neașteptată

Horoscop 26 noiembrie 2025. Află și tu ce rezervă astrele pentru fiecare zodie în parte!

Berbec: 21 martie – 20 aprilie

Ai parte de o reușită mică, dar care contează enorm. Încearcă să nu te lauzi prea tare, vei atrage priviri negative.

Taur: 21 aprilie – 20 mai

Ai chef de distracție, dar ceva te trage înapoi. Lasă grijile pentru luni, că meriți puțină relaxare.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Astăzi primești invitații, complimente, poate chiar și un flirt la locul de muncă. Totuși, atenție la vorbele dulci și nesincere.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Azi e despre casă și liniște. Fă ceva pentru tine: un duș lung, un film bun, o cină copioasă. Așa îți încarci bateriile.

Leu: 23 iulie – 22 august

Ai parte de o reușită. Cineva te laudă fix când aveai nevoie de asta. Nu te lăsa purtat de val și continuă să muncești.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Te simți obosit, dar satisfăcut. Ai muncit mult, iar rezultatele se văd. Azi meriți o pauză – pune laptopul jos.

Balanță: 23 septembrie – 22 octombrie

Dragostea e în aer. Ai parte de un mesaj neașteptat sau un compliment. Bucură-te, dar nu te grăbi să tragi concluzii.

Scorpion: 23 octombrie – 21 noiembrie

Azi ești misterios și atrăgător. Cineva te studiază de la distanță. Nu îți pierde calmul, lasă-i pe ceilalți să te ghicească.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Ai chef de viață și de aventuri. Poate o ieșire cu gașca, poate o excursie spontană. Nu te gândi prea mult, doar fă-o.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Eforturile tale dau rezultate vizibile. Ai șanse să primești o ofertă sau o confirmare mult așteptată. Bucură-te, dar rămâi modest – mai ai de muncit.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Ai chef să spargi rutina. Încearcă ceva nou, chiar dacă pare ciudat. O idee nebunească s-ar putea transforma în ceva profitabil.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Azi vrei să fii liniștit. Scrie, cântă, pictează. Seara aduce o conversație caldă, care te face să vezi totul mai clar.

