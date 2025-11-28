Horoscop 29 noiembrie. Zodia care are parte de o întâlnire neprevăzută

Horoscop 29 noiembrie 2025. Află ce rezervă astrele pentru fiecare zodie!

Berbec: 21 martie – 20 aprilie

Azi e ziua ta de respiro. Uită de griji și fă ce îți prinde bine: sport, mâncare bună, prieteni vechi.

Taur: 21 aprilie – 20 mai

Confortul e tot ce îți trebuie. Mănâncă bine, dormi mult și ignoră notificările. Nu te simți vinovat că te relaxezi puțin.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Ești aventuros și curajos către noi începuturi. O conversație profundă de inspiră mult astăzi. Ascultă bine ce ți se spune.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Emoțiile vin și pleacă azil. E o zi bună pentru introspecție și pentru a lăsa trecutul în urmă.

Leu: 23 iulie – 22 august

Te simți în centrul atenției fără să faci efort. Bucură-te de asta, dar fii generos cu cei din jur. Oferă și tu complimente.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Las-o mai moale astăzi cu ordinea. Nu totul trebuie să fie perfect. Bucură-te de weekend și lasă lista de responsabilități.

Balanță: 23 septembrie – 22 octombrie

Azi vrei echilibru între distracție și liniște. Îți reușește dacă alegi compania potrivită. Nu forța conexiuni, vor veni ele la momentul potrivit.

Scorpion: 23 octombrie – 21 noiembrie

Astăzi ai chef să flirtezi. Totuși, nu te juca cu sentimentele nimănui. Karma nu iartă pe nimeni, iar tu știi asta deja.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Ai parte de o excursie neplanificată sau de o întâlnire neprevăzută. Cineva te scoate brusc din rutină și îți face un bine.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Îți faci ordine în gânduri și în spațiu. Ai nevoie să petreci timp cu tine, nu cu lumea. Stai puțin singur și vei realiza multe.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Vrei să spargi tiparele și să încerci ceva total diferit. Poate un look nou, poate un plan nebun sau o idee creativă. Nu te limita.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Azi simți că partenerul de viață nu te înțelege. Încearcă să îți exprimi emoțiile clar și vei reuși să rezolvi o tensiune.

CITEȘTE ȘI:

Zodia care devine părinte în 2026, conform Cameliei Pătrășcanu! Energia neptuniană îi va impacta profund

2026 este An Universal. Numerologia lui anunță un nou ciclu karmic! Ce trebuie să faci