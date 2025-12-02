Acasă » Horoscop » Horoscop Zilnic » Horoscop 3 decembrie 2025. Zodia care primește o veste proastă

Horoscop 3 decembrie 2025. Zodia care primește o veste proastă

De: Denisa Iordache 02/12/2025 | 20:00
Horoscop 3 decembrie 2025.

Horoscop 3 decembrie 2025. Află care este zodia care trebuie să își anuleze toate planurile!

Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Zi plină de energie, ritm alert și motivație. Ai șanse să rezolvi rapid ceva important și să te simți victorios.

Taur (21 aprilie – 20 mai)

Stabilitate, calm și o veste bună legată de casă sau familie. Te simți mai sigur pe tine și pe deciziile tale.

Gemeni (21 mai – 21 iunie)

Risc de neînțelegeri, mesaje interpretate greșit sau discuții tensionate. Fii clar în exprimare și evită bârfele.

Rac (22 iunie – 22 iulie)

Intuiția ta e foarte puternică. Simți exact ce trebuie să spui și când, iar asta te ajută în relații.

Leu (23 iulie – 22 august)

Primești atenție, complimente și validare. E o zi în care strălucești natural, fără să forțezi nimic.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Lucrurile se așază la muncă. Ai claritate, organizare și reușești să închizi un subiect stresant.

Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Zi bună pentru negocieri, bani și echilibru. Găsești soluții inteligente și te simți stăpân pe situație.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Ai magnetism, control și multă putere interioară. Cineva te privește diferit și îți respectă poziția.

Săgetător (22 noiembrie – 20 decembrie)

Posibilă veste proastă legată de un plan care pică sau o promisiune anulată. Acceptă și mergi mai departe fără dramă.

Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Muncă eficientă și rezultate rapide. Te simți productiv și motivat să continui pe direcția actuală.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Idei fresh, planuri noi și o dorință puternică de schimbare. Azi ai curaj să gândești diferit.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Zi calmă, bună pentru introspecție și liniște. Îți asculți mai mult sufletul și îți dai voie să respiri.

CITEȘTE ȘI:

2026 este An Universal. Numerologia lui anunță un nou ciclu karmic! Ce trebuie să faci

Cod roșu de bani și câștiguri pentru această zodie, anunțat de Camelia Pătrășcanu, din 2026: ”Vor veni ușor”

Tags:
Iți recomandăm
Horoscop 2 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu șeful
Horoscop Zilnic
Horoscop 2 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu șeful
Horoscop 1 decembrie 2025. Zodia care pierde o sumă mare de bani
Horoscop Zilnic
Horoscop 1 decembrie 2025. Zodia care pierde o sumă mare de bani
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o...
Profeția lui ELON MUSK. Se întâmplă peste 20 de ani! „Cea mai RADICALĂ schimbare!”
Gandul.ro
Profeția lui ELON MUSK. Se întâmplă peste 20 de ani! „Cea mai RADICALĂ...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
„Ceață pe creier”. Un nutriționist dezvăluie motivele pentru care nu ar trebui să bem „niciodată” cafea pe stomacul gol
Adevarul
„Ceață pe creier”. Un nutriționist dezvăluie motivele pentru care nu ar trebui să...
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război,...
Un preot și o măicuță au plonjat cu mașina în râul Jiu
Mediafax
Un preot și o măicuță au plonjat cu mașina în râul Jiu
Parteneri
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Click.ro
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor:...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei...
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
go4it.ro
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Profeția lui ELON MUSK. Se întâmplă peste 20 de ani! „Cea mai RADICALĂ schimbare!”
Gandul.ro
Profeția lui ELON MUSK. Se întâmplă peste 20 de ani! „Cea mai RADICALĂ schimbare!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce se întâmplă cu mâncarea de la MasterChef după ce este degustată de Bontea, Scărlătescu și ...
Ce se întâmplă cu mâncarea de la MasterChef după ce este degustată de Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu: ”Este o regulă nescrisă!”
Nu este o glumă! Adriana și Gicu, doi pensionari din România, au devenit virali peste noapte datorită ...
Nu este o glumă! Adriana și Gicu, doi pensionari din România, au devenit virali peste noapte datorită clementinelor ”belite”
Ultimele imagini cu Adrian Pleșca în viață. Ce mesaj le-a transmis fanilor cu câteva zile înainte ...
Ultimele imagini cu Adrian Pleșca în viață. Ce mesaj le-a transmis fanilor cu câteva zile înainte să moară
Publicul n-a știut ce urmează. Fosta soacră a lui Bădălău a cântat cum n-a mai auzit Constanța!
Publicul n-a știut ce urmează. Fosta soacră a lui Bădălău a cântat cum n-a mai auzit Constanța!
Oana Roman, dezvăluiri despre fiica ei. Cu ce afecțiune medicală se confruntă Isa: ”Din păcate!”
Oana Roman, dezvăluiri despre fiica ei. Cu ce afecțiune medicală se confruntă Isa: ”Din păcate!”
Giani Kiriță, șocat de vestea morții Roxanei Moise. Cei doi au fost colegi la Exatlon: ”Am verificat ...
Giani Kiriță, șocat de vestea morții Roxanei Moise. Cei doi au fost colegi la Exatlon: ”Am verificat să aflu dacă este real”
Vezi toate știrile
×