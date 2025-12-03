Horoscop 4 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu o rudă

Horoscop 4 decembrie 2025. Află care este zodia care are parte de o ceartă în familie!

Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Ai parte de susținere și încurajări. Cineva te vede ca lider și îți oferă o oportunitate care merită luată în serios.

Taur (21 aprilie – 20 mai)

Posibile tensiuni în familie sau o cheltuială neprevăzută. Fii atent la reacții și nu arunca banii pe impuls.

Gemeni (21 mai – 21 iunie)

Zi bună pentru idei, planuri și comunicare. Ai o conversație care te motivează să schimbi ceva în bine.

Rac (22 iunie – 22 iulie)

Primești susținere emoțională. Cineva apropiat îți oferă exact cuvintele de care aveai nevoie.

Leu (23 iulie – 22 august)

Ești în centrul atenției și energia ta e molipsitoare. Atragi oameni, oportunități și situații favorabile.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Stres la muncă, posibilă greșeală sau reproș din partea cuiva. Verifică tot de două ori și nu te grăbi.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Atmosferă bună, vești frumoase și șanse la câștig. Te simți echilibrat și toate par să curgă natural.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Ai control și claritate. Intuiția te ajută să eviți greșeli și să iei decizii absolut corecte.

Săgetător (22 noiembrie – 20 decembrie)

Chef de mișcare, escapade și planuri spontane. Energia ta atrage situații pozitive pe bandă rulantă.

Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Zi bună pentru șefi, decizii importante și consolidarea poziției tale. Inspiri seriozitate și încredere.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Mintea ta merge repede, ideile curg. Ai parte de o conversație care îți deschide o perspectivă nouă.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Zi armonioasă, cu vibe liniștit. Primești un gest frumos de la cineva și îți recapeți încrederea în oameni.

