Acasă » Horoscop » Horoscop Zilnic » Horoscop 4 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu o rudă

Horoscop 4 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu o rudă

De: Denisa Iordache 03/12/2025 | 20:00
Horoscop 4 decembrie 2025.

Horoscop 4 decembrie 2025. Află care este zodia care are parte de o ceartă în familie!

Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Ai parte de susținere și încurajări. Cineva te vede ca lider și îți oferă o oportunitate care merită luată în serios.

Taur (21 aprilie – 20 mai)

Posibile tensiuni în familie sau o cheltuială neprevăzută. Fii atent la reacții și nu arunca banii pe impuls.

Gemeni (21 mai – 21 iunie)

Zi bună pentru idei, planuri și comunicare. Ai o conversație care te motivează să schimbi ceva în bine.

Rac (22 iunie – 22 iulie)

Primești susținere emoțională. Cineva apropiat îți oferă exact cuvintele de care aveai nevoie.

Leu (23 iulie – 22 august)

Ești în centrul atenției și energia ta e molipsitoare. Atragi oameni, oportunități și situații favorabile.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Stres la muncă, posibilă greșeală sau reproș din partea cuiva. Verifică tot de două ori și nu te grăbi.

Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să începi căutările dacă vrei o locuință
Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Atmosferă bună, vești frumoase și șanse la câștig. Te simți echilibrat și toate par să curgă natural.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Ai control și claritate. Intuiția te ajută să eviți greșeli și să iei decizii absolut corecte.

Săgetător (22 noiembrie – 20 decembrie)

Chef de mișcare, escapade și planuri spontane. Energia ta atrage situații pozitive pe bandă rulantă.

Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Zi bună pentru șefi, decizii importante și consolidarea poziției tale. Inspiri seriozitate și încredere.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Mintea ta merge repede, ideile curg. Ai parte de o conversație care îți deschide o perspectivă nouă.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Zi armonioasă, cu vibe liniștit. Primești un gest frumos de la cineva și îți recapeți încrederea în oameni.

CITEȘTE ȘI:

Cele 5 zodii care vor fi protejate de Sfântul Andrei. Viața lor se va transforma total

Cele 3 zodii care își vor rescrie destinul! Se întâmplă de pe 1 decembrie 2025

Tags:
Iți recomandăm
Horoscop 3 decembrie 2025. Zodia care primește o veste proastă
Horoscop Zilnic
Horoscop 3 decembrie 2025. Zodia care primește o veste proastă
Horoscop 2 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu șeful
Horoscop Zilnic
Horoscop 2 decembrie 2025. Zodia care se ceartă cu șeful
Incendiu într-un centru comercial din Sectorul 2. Aproximativ 1.100 de persoane au fost evacuate
Mediafax
Incendiu într-un centru comercial din Sectorul 2. Aproximativ 1.100 de persoane au fost...
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să am cele mai mari buze din lume”
Gandul.ro
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson:...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a distrus experiența exotică
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu...
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a...
Averi oficiale și averi invizibile: radiografia candidaților la Primăria Capitalei
Mediafax
Averi oficiale și averi invizibile: radiografia candidaților la Primăria Capitalei
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Click.ro
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul:...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui...
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez -...
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
go4it.ro
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să am cele mai mari buze din lume”
Gandul.ro
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A detronat-o pe Taylor Swift, la doar 30 de ani! Cine este Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din ...
A detronat-o pe Taylor Swift, la doar 30 de ani! Cine este Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din lume
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit! Artista, cerută de nevastă cu un inel de 150.000 de dolari
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit! Artista, cerută de nevastă cu un inel de 150.000 de dolari
Incendiu la Promenada Mall din Capitală! Oamenii au fost evacuați de urgență
Incendiu la Promenada Mall din Capitală! Oamenii au fost evacuați de urgență
Colecția impresionantă de pălării a misterioasei doamne de la parada de 1 Decembrie | GALERIE FOTO
Colecția impresionantă de pălării a misterioasei doamne de la parada de 1 Decembrie | GALERIE FOTO
BREAKING | A murit Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției
BREAKING | A murit Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției
Incendiu la un târg de Crăciun din Capitală! O căsuță din lemn a aras ca o torță
Incendiu la un târg de Crăciun din Capitală! O căsuță din lemn a aras ca o torță
Vezi toate știrile
×