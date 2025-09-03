Acasă » Horoscop » Horoscop Zilnic » Horoscop 4 septembrie 2025. Zodia care se simte stingheră în cuplu

Horoscop 4 septembrie 2025. Zodia care se simte stingheră în cuplu

De: Bianca Drăgan 03/09/2025 | 20:28
Horoscop 4 septembrie 2025

Horoscop 4 septembrie 2025. Astrele vin cu noi previziuni pentru toți nativii horoscopului european. Se pare că o zodie se va simți stingheră în cuplu, lucru care nu miroase a bine pentru partenerul ei. Află și tu, din rândurile următoare, ce îți rezervă planetele!

Berbec: 21 martie – 20 aprilie

Te simți bine, arăți bine și te bucuri de admirația celor din jur. Este un moment bun pentru a te ocupa de tine, cu tot ce înseamnă asta, de la protejarea liniștii tale interioare, la selectarea celor cu care te sfătuiești, în orice problemă.

Taur: 21 aprilie – 20 mai

Este foarte aglomerat în mintea ta, atâtea gânduri, impresii, dorințe și planuri, care te obosesc zi de zi. Va trebui să le oprești pe toate și să le rezolvi, pe rând, inclusiv renunțând la cele care nu-ți sunt de niciun folos.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

E cam multă agitație pentru gustul tău și ar fi bine să nu te lași în voia acestei stări, ca să nu te trezești că pierzi timpul degeaba, în loc să-ți vezi de-ale tale, așa cum ți-ai propus.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Există soluții pentru orice problemă și astăzi vei reuși să le vezi mult mai limpede. Nici nu e nevoie de cine știe ce efort de concentrare, ba chiar dacă le vei căuta, în mod special, sunt șanse mai mici să le găsești repede.

Leu: 23 iulie – 22 august

Cauți căi, tot mai dure, pentru a-ți recăpăta autoritatea la nivelul unui grup, mai mare sau mai mic. Problema e că ceea ce vrei tu vine cu numeroase riscuri și nu poate aduce acea reparație a imaginii la care visezi.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Este destul de amestecată situația, cu bune și cu rele și s-ar putea să te simți derutat de anumite evoluții, pe care nu le-ai anticipat. Dacă nu te fixezi pe un anumit rezultat, vei reuși să acorzi suficientă atenție fiecărei etape în parte.

Balanță: 23 septembrie – 22 octombrie

Ceea ce te interesează pe tine ți se pare că nu merge așa cum ți-ai dorit, iar ceea ce te interesează mai puțin, ți se pare că evoluează foarte bine.

Scorpion: 23 octombrie – 21 noiembrie

Ai șansa de a obține un control mult mai bun asupra propriilor gânduri și de a le coordona mai bine. Este un element foarte bun, care va contribui la echilibrul tău general.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Ești destul de stigher în propria viață și te vezi nevoit să stai și să privești cum alții iau decizii care te afectează și pe tine. Vor veni și vremuri mai bune, tocmai de aceea ar fi bine să îți păstrezi calmul.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Ar fi de dorit să nu te bazezi prea mult pe inspirația de moment, nu pentru că nu ar fi bună, ci pentru că problemele importante se vor soluționa pas cu pas, cu multă răbdare și înțelepciune.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Se vorbește mult astăzi, poate chiar dincolo de limita pe care o poți suporta și va trebui să te îndepărtezi de cei care fac asta. Nu e nevoie de niciun reproș sau de exprimarea nemulțumirilor tale.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Ai parte de o zi interesantă, dinamică și favorabilă oricăror demersuri care sunt menite să alunge gândurile negre, pesimismul și grijile nejustificate.

