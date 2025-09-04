Horoscop 5 septembrie 2025. Zodia care are divergențe cu cei dragi

Horoscopul zilei de vineri, 5 septembrie 2025. Începutul de weekend aduce momente tensionate pentru unii nativi, care se vor certa cu cei dragi. Vezi, mai jos, previziunile complete pentru fiecare zodie în parte!

Berbec: 21 martie – 20 aprilie

Astăzi ai parte de o zi încărcată emoțional, însă partea bună este că vei trece ușor peste, dacă rămâi optimist și realizezi că sunt doar stări de moment.

Taur: 21 aprilie – 20 mai

Ești tentat să te orientezi doar spre detaliile care nu-ți sunt pe plac, ceea ce nu e nici corect, nici prea frumos, din partea ta.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Sunt posibile unele divergențe cu cei dragi, dar la finalul zilei va conta doar ceea ce ai făcut ca să le temperezi, să găsești o soluție pentru orice dispută.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

S-ar putea să preferi starea de tensiune în care vei ajunge din cauza unor situații care nu-ți sunt pe plac. Ar fi păcat să ignori ceea ce e așa cum ți-ai dorit, din acest motiv.

Leu: 23 iulie – 22 august

Ai puterea de a ignora ceea ce nu e cum ți-ai dori, ca să poți aprecia ce este bun, în orice situație. E nevoie și de ceva mai multă detașare, ca să nu exagerezi importanța unor detalii care nu-ți convin.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Sunt posibile mai multe momente în care te vei simți dezamăgit de cei dragi, dar cu ceva mai multă bunăvoință, vei reuși să treci și peste asta și să păstrezi ce este bun în aceste relații.

Balanță: 23 septembrie – 22 octombrie

Astăzi trebuie să decizi ce contează mai mult pentru tine, să ți se dea dreptate sau să păstrezi armonia din relațiile cu cei apropiați. Este o alegere ușoară, în fond.

Scorpion: 23 octombrie – 21 noiembrie

Este important să stai departe de tentația de a judeca totul foarte strict, cu asprime, mai ales în problemele din cuplu sau alte relații de care îți pasă în mod deosebit.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Discuțiile nu duc acolo unde ai vrea, nici dacă le transformi în negocieri și mărești miza. Planurile tale stagnează, la fel și curajul tău de a merge mai departe.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Judecata ta nu este dreaptă astăzi, pentru că te lași impresionat de anumite situații, de care îți amintești acum, și concluziile la care ajungi sunt și ele, din păcate, influențate de emoții negative.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Anumite detalii care îți atrag atenția acum nu sunt chiar atât de importante, cât să schimbe soarta planurilor pe care ți le-ai făcut, de exemplu în legătură cu familia.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Poate că nu-ți vor fi pe plac multe, dar nu e nimic neobișnuit și dacă te decizi, chiar de dimineață, să le treci cu vederea, starea ta sufletească va fi una foarte bună, întreaga zi.