Horoscop chinezesc azi, 31 martie 2026. Zi de aur pentru două zodii Tigrul dă lovitura, Șarpele simte banii

Azi, când Tigrul simte că vântul îi suflă favorabil în blană, toate zodiile sunt chemate să îndrăznească, fiecare cu ritmul ei propriu. Tigrul nu doarme în zorii lui Marte, el pândește în iarbă, cu auz ascuțit la foșnetul banilor și al promisiunilor nerostite.

Horoscop chinezesc azi, 31 martie 2026

Tigrul, nativul zilei

Ani: 1938 · 1950 · 1962 · 1974 · 1986 · 1998 · 2010

Tigrul se trezește azi cu flăcări în piept și un auz fin pentru șoaptele destinului. e ziua în care curajul nu mai e virtute, ci datorie. Cerul îi oferă un culoar de aer limpede, rar în anii frământați, și Tigrul trebuie să-l traverseze fără să privească înapoi. În dragoste, ghearele se ascund, iar căldura rămâne, cei dragi vor simți o tandrețe neașteptată din partea ta, ca un soare care răsare printr-o spărtură de nor. Pe plan financiar, o intuiție fulgerătoare îți arată unde zac resursele neexploatate, nu irosi această lumină cu îndoială, ci scrie pe hârtie ce ai simțit la prima oră a dimineții. Seara, Tigrul se odihnește victorios, știind că a pus o lăbuță fermă pe drumul spre ce și-a dorit cel mai mult.

Șobolanul

Ani: 1936 · 1948 · 1960 · 1972 · 1984 · 1996 · 2008 · 2020

Mintea Șobolanului fuge azi mai repede decât vântul de primăvară, iscând planuri și contra-planuri înainte ca ceaiul să se răcească în ceașcă. O întâlnire neașteptată îți aduce o cheie pe care nu știai că o cauți; ascultă cu atenție, pentru că mesajul e ascuns printre cuvintele de politețe. Relațiile sentimentale respiră mai ușor azi, ca o fereastră deschisă după o iarnă lungă. Banii cer prudență: tentația de a cheltui pe o idee strălucitoare e mare, dar astrele îți șoptesc să mai aștepți o săptămână înainte de orice decizie majoră. Seara, liniștea e a ta dacă îți permiți să o primești.

Bivol

Ani: 1937 · 1949 · 1961 · 1973 · 1985 · 1997 · 2009 · 2021

Bivolul pășește azi cu greutatea lui obișnuită, dar pământul de sub copite e mai ferm decât ieri, stabilitatea e darul lui de luni. Un coleg sau un prieten vechi îți aduce vești care te tulbură la suprafață, dar în adânc îți confirmă că ai ales calea potrivită. Inima e liniștită, dar nu rece; iubirea crește în Bivol ca un stejar: lent, adânc, de neclintit. Finanțele stau bine azi, cu o mică surpriză la capitolul venituri, o sumă așteptată sosește în sfârșit sau un cost amânat dispare în negură. Nu uita să pui deoparte o parte din ce câștigi; viitorul îți mulțumește mereu în avans.

Iepurele

Ani: 1939 · 1951 · 1963 · 1975 · 1987 · 1999 · 2011 · 2023

Iepurele simte azi o energie fină, aproape muzicală, care îi colorează fiecare gest cu grație. Frumosul îl caută: o conversație, un peisaj, un gest mic de bunătate din partea cuiva drag vor rămâne imprimate în memorie mult timp de acum. Emoțiile sunt aproape de suprafață, nu te teme de asta, căci sensibilitatea ta e un radar, nu o slăbiciune. Financiar, prudența e aliata ta naturală, dar azi îți poți permite un mic răsfăț cu conștiința curată; echilibrul bugetului tău e mai sănătos decât crezi. O idee cu valoare comercială îți bate discret la ușa minții, notează-o înainte să adormi.

Dragonul

Ani: 1940 · 1952 · 1964 · 1976 · 1988 · 2000 · 2012 · 2024

Dragonul arde azi cu o flacără albă, vizionară, imprevizibilă, imposibil de ignorat. Ideile îți ies ca fumul dintr-o gură de peșteră: bogate, uneori înfricoșătoare, mereu fascinante pentru cei din jur. Amorurile sunt azi teatrale și magnifice, exact pe gustul tău; nu te sfii să exprimi ce simți cu voce tare. Banii răspund bine la audacitate: o propunere îndrăzneață pe care o tot amâni merită să fie lansată chiar azi, căci astrele îți împrumută din curajul Tigrului. Seara, domolește focul cu apă rece și odihnă; mâine ai nevoie de putere proaspătă.

Șarpele

Ani: 1941 · 1953 · 1965 · 1977 · 1989 · 2001 · 2013

Șarpele alunecă azi printre cuvinte și tăceri cu eleganța lui de totdeauna, citind subterana emoțională a celor din jur ca pe o hartă familiară. O revelație subtilă îți schimbă perspectiva asupra unei situații pe care o credeai înțeleasă; lasă-te surprins, e un cadou. Relațiile sunt profunde azi, nu ușoare; conversațiile esențiale, nu cele de suprafață, te hrănesc. Financiar, intuiția ta fină detectează o oportunitate pe care alții o vor rata; urmăr-o cu discreție, fără să anunți pe nimeni. Banii câștigați în tăcere sunt cei mai dulci.

Calul

Ani: 1942 · 1954 · 1966 · 1978 · 1990 · 2002 · 2014

Calul simte azi că zarea e mai aproape ca niciodată și copitele bat singure ritmul unui nou început. Energia e nestăvilită; direcționeaz-o spre un proiect care îți aprinde ochii, nu spre treburi mici care te macină. În dragoste, libertatea și pasiunea coexistă azi fără să se contrazică, rar, dar adevărat. Banii vin și pleacă cu viteza ta, dar azi cerul îți sugerează să ții o parte din cursă pentru economii: deschide un coș de rezervă și pune ceva deoparte înainte de orice alt pas. Un drum scurt sau o schimbare de decor îți reîncarcă bateriile pentru săptămâna ce vine.

Capra

Ani: 1943 · 1955 · 1967 · 1979 · 1991 · 2003 · 2015

Capra rătăcește azi prin grădina imaginației cu pași ușori și ochi larg deschiși, creativitatea ei nu are nevoie de permisiune ca să înflorească. Un gest de bunătate primit de la cineva drag îți amintește că ești văzut și prețuit. Ziua are o culoare pastorală, blândă, cu momente de visare legitimă. Financiar, nu e ziua marilor mișcări, ci a celor mici și precise: verifică un contract, corectează o factură, întreabă o întrebare pe care o tot amâni. Banii rezistă când le dai atenție la detalii, iar Capra are ochi pentru detaliu ca nimeni alta.

Maimuța

Ani: 1944 · 1956 · 1968 · 1980 · 1992 · 2004 · 2016

Maimuța e azi în elementul ei: spiritul joacă, vorba curge, conexiunile se fac singure. O idee genială se naște dintr-o glumă sau dintr-o conversație de aparentă nimic; ține minte că intuițiile tale deghizate ca umor sunt adesea cele mai valoroase. Relațiile personale strălucesc; ești magnetic azi și oamenii vor să fie acolo unde ești tu. Pe plan financiar, un parteneriat sau o colaborare îți aduce mai mult decât ai anticipa singur; caută alianța înțeleaptă în loc de glorie solitară. O mică investiție în educarea ta profesională se va întoarce înmulțită.

Cocoșul

Ani: 1945 · 1957 · 1969 · 1981 · 1993 · 2005 · 2017

Cocoșul cântă azi cu un aer de autoritate blândă, ordinea pe care o impune vine din dragoste pentru frumos, nu din rigiditate. Ziua îl gratifică pe cel care a muncit metodic: un efort al săptămânilor trecute dă roade vizibile acum. Dragostea are nevoie azi de puțin mai multă flexibilitate din partea ta; lasă partenerul să greșească fără să intervii cu lista de corecții. Financiar, o revizuire a cheltuielilor lunare poate revela o scurgere pe care n-ai observat-o; pune acea sumă salvată spre un obiectiv concret. Devii mai bogat printr-o singură privire atentă.

Câinele

Ani: 1946 · 1958 · 1970 · 1982 · 1994 · 2006 · 2018

Câinele poartă azi în piept o loialitate care luminează tot ce atinge, cei din jur simt că lângă el sunt în siguranță, iar aceasta e o formă rară de putere. O nedreptate mică îl va irita, dar înțelepciunea lui naturală îl va opri să reacționeze impulsiv și bine face. Relațiile sunt adânci și calde; un prieten vechi poate apărea din neașteptat cu ceva important de împărtășit. Financiar, Câinele câștigă azi prin consecvență, nu prin spectacol: o economie obișnuită, un angajament onest, o muncă terminată la timp, toate adaugă greutate reală în buzunarul anului. Încrederea ta e activul tău cel mai valoros.

Mistrețul

Ani: 1947 · 1959 · 1971 · 1983 · 1995 · 2007 · 2019

Mistrețul strălucește azi cu o generozitate care dezarmează și un simț al plăcerii care face din orice zi ceva demn de sărbătorit. Bucuria lui e contagioasă, cei din jur se simt mai bine pur și simplu în prezența lui. Dragostea e sinceră și caldă; un gest simplu pe care îl faci fără să te gândești mult va fi primit ca un dar neprețuit. Pe plan financiar, atenție la tentația de a oferi prea mult prea repede; generozitatea ta e o virtute, dar bugetul are nevoie de granițe blânde. O investiție în confortul casei tale sau al celor dragi are randament emoțional ridicat și nu trebuie neapărat să coste mult.

