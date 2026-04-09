Horoscop chinezesc azi, 9 aprilie 2026. Zodia care se ceartă cu partenerul de viață, chiar în Joia Mare

De: Irina Maria Daniela 09/04/2026 | 06:00
Horoscop chinezesc azi, 9 aprilie 2026. Astrele prevăd mici probleme în sectorul amoros al unei zodii, chiar înainte de Paștele ortodox. Nativul va avea parte de un schimb de mesaje tensionat cu partenerul de viață, dar trebuie să dea dovadă de răbdare și bunătate. Află și tu, din rândurile următoare, ce ți-a rezervat pentru Joia Mare zodiacul chinezesc.

Șobolan

Ești cooperant și îți este ușor să faci lucruri care îi fac pe ceilalți să se simtă bineveniți. Astăzi ai puterea de a-i ajuta pe cei care sunt nervoși sau speriați. Arată-le unde greșesc în modul de gândire și propune ceva practic de făcut împreună. Este o seară norocoasă pentru o întâlnire romantică.

Bivol

Aceasta este o zi potrivită pentru a-ți analiza obiceiurile. Stresul apare atunci când ai prea multe pe cap. Fă pașii necesari pentru a-ți simplifica viața – acasă, în minte, în corp și în spirit. Folosește mai puțină tehnologie, limitează angajamentele inutile și transformă-ți lumea într-un loc mai liniștit, mai calm și mai frumos.

Tigru

Energia de astăzi aduce o concentrare puternică de energii creative și pasionale. Este o zi bună pentru a planifica o aventură romantică sau orice activitate palpitantă care îți face inima să bată mai repede. Fii pregătit să călătorești sau să îți urmezi visurile. Este posibil să supraestimezi cât de multe poți realiza în timpul disponibil.

Iepure

Astăzi, relațiile vor fi flexibile și relaxate. Îți va fi mai ușor ție și celor apropiați să râdeți de voi înșivă, în loc să luați lucrurile prea în serios. Este momentul să faci ceva special pentru sezonul sărbătorilor. Nu este nevoie să cheltuiești mai mult decât îți permiți.

Dragon

Capacitatea ta de a obține ceea ce îți dorești este puternică. Continuă să comunici pentru a-ți susține ideile. Este o zi bună pentru a face planuri practice și pentru a fi cât mai realist. Te poți aștepta să vezi rezultate. Totuși, fă ajustări în programul tău de lucru pentru a include mai mult timp de relaxare alături de prieteni. Echilibrul este benefic!

Șarpe

Dragostea plutește în aer. Este o zi norocoasă pentru a îmbunătăți atât prieteniile, cât și relațiile romantice. Ai curajul să îți exprimi gândurile. Dacă vrei să te simți mai apropiat de o persoană specială, vorbește despre ideea de a pleca împreună undeva, doar voi doi. Uneori, o călătorie poate reaprinde amintiri frumoase sau poate crea altele noi!

Cal

Aproape orice situație poate fi influențată de emoții puternice. S-ar putea să fii deosebit de vulnerabil sub influențele cosmice de astăzi. Acest lucru poate face dificilă concentrarea asupra sarcinilor. Prietenii pozitivi și încurajatori te pot ajuta să te simți mai echilibrat și mai fericit. Nu ezita să iei legătura cu ei și să împărtășești ceea ce simți.

Capră

Persoana pe care o iubești îți poate transmite mesaje contradictorii. Nu intra în panică, dă un exemplu bun. Fii o insulă de liniște și bunătate. Nu ai nimic de câștigat dacă lași sentimentele rănite să pună stăpânire pe tine. Prietenii pot fi deosebit de susținători. Nu neglija detaliile mici din niciun plan sau proiect.

Maimuță

Evenimentele de astăzi îți pot aduce intuiții puternice despre ceea ce se află chiar la suprafață. Ai ocazia să fii cu adevărat de ajutor. Găsește modalități utile de a-ți folosi entuziasmul și optimismul. Copiii sau persoanele în vârstă ar putea avea nevoie de atenția ta. O petrecere sau o scurtă excursie alături de prieteni poate deveni memorabilă.

Cocoș

Unii oameni te admiră și au încredere în opiniile tale. Dacă ți se cere un sfat, analizează cu atenție situația și răspunde cu mare grijă. Ai încredere în intuiția ta, deoarece, de obicei, instinctele tale sunt corecte. Confruntările stresante pot duce la neînțelegeri și la o tendință de a fi înșelător sau de a interpreta greșit lucrurile.

Câine

Planifică-ți cu atenție lucrurile pe care trebuie să le faci azi. Tendința ta de a face tot posibilul pentru ceilalți îți poate crea probleme. Este ușor să promiți mai mult decât poți duce la bun sfârșit, mai ales în ceea ce privește timpul sau banii. Fii generos cu dragostea și sfaturile tale, dar mult mai rezervat atunci când vine vorba să te implici complet.

Mistreț

Este o perioadă potrivită pentru a fi disciplinat și original. Ține-ți poziția fermă în orice subiect. Fii dispus să crești dincolo de limitările trecutului și să trăiești pentru tine însuți. Sentimentele de speranță sau compasiune te pot transporta dincolo de realitatea obișnuită. Refuză să renunți la ceea ce iubești.

