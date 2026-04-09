Viața lui Mircea Lucescu, o lecție despre ambiție și destin. A plecat dintr-o baracă și a ajuns pe cele mai mari stadioane ale lumii

La 80 de ani, în martie 2026, Mircea Lucescu cobora din avion după barajul cu Turcia – ultimul meci al carierei – când a simțit că ceva nu este în regulă. Zece zile mai târziu, la 7 aprilie 2026, inima i s-a oprit. Declarase cu 16 ani în urmă, într-un interviu, că „A muri pe teren e cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor”, spunând adesea că și-ar dori să rămână aproape de fotbal până în ultimul moment. Întreaga sa carieră a confirmat această dorință.

Însă povestea lui Mircea Lucescu nu a început pe stadion, ci într-o zonă modestă de la periferia Bucureștiului, pe Șoseaua Berceni.

Colțul de pâine împărțit la cinci

Născut la 29 iulie 1945, într-o Românie încă marcată de consecințele războiului, Mircea Lucescu a crescut într-o familie numeroasă, în condiții dificile. Tatăl era brancardier într-un spital, iar mama făcea curățenie în același loc. Lipsurile nu erau o excepție, ci o constantă a copilăriei sale, contribuind la formarea disciplinei și ambiției de mai târziu.

„Împărțeam un colț de pâine la cinci”, povestea el în interviuri. „Mergeam la școală desculț.” În timp ce alți copii aveau jucării, Mircea Lucescu și frații lui improvizau mingi din cârpă și jucau fotbal pe stradă. A fost o etapă care nu l-a doborât, ci l-a format și l-a motivat.

„Toată viața mea a fost o luptă. În primul rând cu mine însumi.” a spus Mircea Lucescu

Cum a intrat în fotbal

Mircea Lucescu a fost legitimat în 1961 la Școala Sportivă nr. 2 din București, unde a început să se remarce prin inteligența de joc și disciplina tactică. În 1963, la 18 ani, a semnat cu Dinamo București, un an mai târziu debutând în prima ligă.

După o perioadă petrecută la Știința București (actualul Sportul Studențesc), a revenit la Dinamo, unde a jucat până în 1977 și a făcut parte din echipa care a câștigat șase titluri de campioană a României. A fost căpitan al echipei naționale și a participat la FIFA World Cup 1970, unde, după meciul cu Brazilia disputat la Guadalajara (10 iunie 1970), a trăit unul dintre cele mai memorabile momente ale carierei: schimbul de tricouri cu legendarul Pelé, secvență pe care a evocat-o adesea ca fiind una dintre cele mai importante din cariera sa.

Omul din spatele antrenorului

În 1967 s-a căsătorit cu Neli, pe care o cunoscuse în timpul studenției la Academia de Studii Economice din București. Doi ani mai târziu, în 1969, s-a născut fiul său, Răzvan Lucescu, cel care avea să-i urmeze cariera în antrenorat. Răzvan Lucescu este antrenorul echipei PAOK FC, pe care o pregătește din 2021, după un prim mandat între 2017 și 2019, perioadă în care a câștigat campionatul Greciei și Cupa.

Ce nu știe lumea

Mircea Lucescu era cunoscut pentru cultura sa generală și pentru disciplina pe care o impunea jucătorilor. Vorbea șase limbi străine: engleza, spaniola, portugheza, italiana, franceza și rusa. Era pasionat de literatură și de istoria artei. După victorii, nu-și ducea jucătorii la restaurant, ci la teatru și la muzee.

„Eu îmi duceam echipele la muzee, încercam să le deschid ochii către istoria și cultura lumii, nu doar să bată mingea”, spunea el.

Și nu glumea: i-a obligat pe fotbaliști să învețe limbi străine și să se înscrie la facultate. Altfel, îi dădea afară din cantonament.

O statuie la Donetsk și un record mondial

Puțini știu că Mircea Lucescu are o statuie în fața Donbas Arena, în Donetsk, alături de legendele lui Șahtior. A fost dezvelită în 2016, ca recunoaștere a ceea ce a construit la clubul ucrainean. Mai puțin cunoscut este faptul că a câștigat trofee cu mai multe cluburi importante din Europa, o performanță rară în fotbalul de elită. Lista include Dinamo București, Rapid București, Brescia, Reggiana, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk, Zenit, Dinamo Kiev.

Top realizări profesionale

Cariera lui Mircea Lucescu nu se măsoară doar în ani, ci în etape distincte de performanță. Încă de la început, în 1962, făcea parte din echipa României care câștiga Campionatul European de juniori, un prim semn al unui parcurs excepțional.

Ca jucător, a ajuns căpitan al naționalei și a participat la Campionatul Mondial din 1970, în Mexic, unde a trăit unul dintre momentele definitorii ale carierei: schimbul de tricouri cu Pelé. Ca antrenor, a dus România la EURO 1984, prima calificare după 14 ani, și a reușit o performanță remarcabilă cu Corvinul Hunedoara, pe care l-a dus până în Cupa UEFA, transformând un club de provincie într-un nume respectat.

Consacrarea internațională a venit în 2000, când a câștigat Supercupa Europei cu Galatasaray, învingând Real Madrid. A continuat cu titluri de campion în Turcia, atât cu Galatasaray, cât și cu Beșiktaș, confirmându-și statutul de antrenor de elită. Perioada de la Șahtior Donețk a fost una dintre cele mai dominante din cariera sa: opt titluri de campion al Ucrainei și câștigarea Cupei UEFA în 2009, cea mai importantă performanță europeană din istoria clubului.

La o vârstă la care mulți se retrag, Lucescu continua să câștige. În 2021 devenea campion al Ucrainei cu Dinamo Kiev, la 75–76 de ani, și intra în istorie ca unul dintre cei mai vârstnici antrenori din UEFA Champions League.

Activ până la 80 de ani, a fost și unul dintre cei mai longevivi selecționeri din fotbalul internațional, iar palmaresul său depășește 30 de trofee majore, ceea ce îl transformă în cel mai titrat antrenor român. Dincolo de cifre, însă, poate cea mai importantă realizare rămâne influența asupra jucătorilor: de la generația lui Gheorghe Hagi până la nume moderne precum Radu Drăgușin, Mircea Lucescu a fost, înainte de toate, un formator.

A fost unul dintre cei mai longevivi antrenori din fotbalul european și unul dintre cei mai respectați tehnicieni din Europa de Est. Iar după anunțul morții sale, cluburi, foști jucători și personalități din sport au vorbit despre influența lui Mircea Lucescu asupra mai multor generații.

UEFA i-a dedicat un articol pe site-ul oficial. Inter Milano a scris că „a lăsat o moștenire importantă fotbalului”. Nadia Comăneci a postat: „Drum lin, dragă prieten”. Iar Gheorghe Hagi a plâns, într-o intervenție telefonică televizată, nereușind să-și găsească cuvintele. „Am pierdut un tată”, a spus Hagi printre lacrimi.

„Nu invidiez pe nimeni. Singurul meu interes este succesul. Nu obțin succes, mă îmbolnăvesc și mor”, spunea Mircea Lucescu în 2025.

A trăit exact așa. Și poate cel mai important lucru pe care îl lasă în urmă nu sunt trofeele, recordurile sau statisticile. Ci dovada că originea nu îți limitează destinul – dacă ai curajul să mergi până la capăt.

Dintr-o baracă, până pe cele mai mari stadioane ale lumii.

De la o minge de cârpă, la trofee europene.

Lucescu nu a fost doar un antrenor.

A devenit o lecție despre cât de departe poate duce ambiția.

