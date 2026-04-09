Cum arăta casa lui Mircea Lucescu din Piața Romană. Vila de 1 milion de dolari a fost demolată

De-a lungul vieții sale, Mircea Lucescu a reușit să strângă o avere impresionantă din pasiunea sa pentru fotbal. „Il Luce” a investit semnificativ în piața imobiliară din România, având mai multe proiecte cu locuințe de lux și proprietăți rezidențiale. Printre acestea se număra și o casă din zona centrală a orașului, care a fost locuită de oamenii fără adăpost.

Mircea Lucescu a investit o parte din veniturile realizate în cei peste 45 de ani de antrenor în diverse afaceri, investiții în companii de asigurări, turism și imobiliare, averea sa fiind estimată la aproximativ 300-400 de milioane de euro.

Cum arăta casa lui Mircea Lucescu din Piața Romană

Unul dintre cele mai notabile proiecte imobiliare a fost construit în zona Lacul Morii din București, lângă biserica Sfântul Francis de Assisi. Este vorba despre ansamblul de locuințe Lake House, cel mai mare dintre toate cele în care a fost implicat până acum, construit pe un teren de 11.716 metri pătrați, costul de dezvoltare fiind de aproximativ la aproximativ 17,5 miliaoane de euro.

Mircea Lucescu a avut succes în domeniul imobiliar, însă ani la rând a fost măcinat de situația unei vile din centrul Capitalei. Este vorba despre o casă achiziționată în urmă cu mai bine de 10 ani, în Piața Romană. Casa era abandonată și locuită de persoane fără adăpost, pe care antrenorul a încercat mult timp să le evacueze.

„Am plătit oamenii străzii să iasă din casă, am trimis pe cineva să le dea bani. Nu îi înţeleg nici pe ei cum stăteau în mizeria aia. Acum, aştept de mai bine de un an o autorizaţie să pot să demolez tot, pentru că am cumpărat tot ce este în curtea aia. Zona este una prea frumoasă pentru a păstra ruinele alea. Nu m-am hotărît ce vreau să fac acolo, iau în calcul toate posibilităţile”, spunea Mircea Lucescu în urmă cu mulți ani.

În cele din urmă, după numeroase încercări de a-i convinge să părăsească locuința, Mircea Lucescu a ajuns să le ofere bani pentru a pleca, reușind astfel să elibereze casa. Ulterior, „Il Luce” a obținut autorizația de demolare și a demarat planurile pentur o nouă construcție. Cu toate acestea, imaginile din satelit arată că, în 2024, terenul pe care ar fi trebuit să se dezvolte următorul proiect era încă neamenajat.

