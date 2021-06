Horoscop chinezesc pentru marți, 8 iunie 2021. Este o zi guvernată de Foc Yin și de Porc

Cei născuți în an de Șarpe au o zi mai puțin bună, în care predomină situațiile stresante, iar în trafic este risc de accident. Pentru nativii din an de Șarpe, ziua este mai puțin bună și în plan sentimental, așa că nu este o zi bună în care să iei decizii importante. Nu e indicat să negociezi contracte astăzi, dacă ești născut în an de Șarpe.

Pentru cei născuți în an de Tigru, ziua este excelentă. Pot apărea, pentru scurt timp, mici conflicte, însă, în ansamblul ei, ziua are o energie foarte bună, favorabilă proiectelor profesionale și personale. Evident, este important să știe care este preocuparea cea mai importantă a nativilor în această zi.

Citește și: Horoscop săptămânal 7 – 13 iunie 2021. Vărsătorii se pot (re)îndrăgosti brusc

Elementul sinelui cel mai bine aspectat este Apa yang, care poate avea o zi excelentă mai ales în relația de cuplu și alături de partener poate face planuri pentru viitorul apropiat.

Elementul sinelui care este cel mai puțin bine aspectat astăzi este Apa Yin, din cauza ciocnirii cu Focul Yin, ceea ce poate produce nemulțumiri la nivel de relație. Dacă nu ești într-o relație, te poți simți singur mai mult decât de obicei.

Elementul Pământ este mai romantic, decât de obicei

Elementul sinelui Pământ Yin sau Yang este susținut de Focul Yin din această zi, pentru a crea momente plăcute în cuplu, pentru a-și manifesta iubirea într-un mod original, ceea ce contribuie la stabilitatea relației.

Elementul sinelui Metal Yang și Metal Yin se poate simți dominat de partener, tocmai astăzi, de aceea este indicat să își focalizeze atenția pe ceea ce apreciază la partener, nu pe ceea ce nu funcționează tocmai bine.

Elementul sinelui Lemn Yang și Lemn Yin se poate simți epuizat în prima parte a zilei, poate simți nevoia să se odihnească mai mult, dar găsește resursele pentru a face o surpriză extrem de plăcută partenerului.

Dacă nu știi care este elementul sinelui tău, află de aici – link activ la această ştire https://www.cancan.ro/zodiacul-chinezesc-ofera-cele-mai-sigure-predictii-20365968

Nu rata: Horoscop lunar. Previziuni pentru luna iunie 2021.