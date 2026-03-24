Horoscop rune azi, 24 martie 2026. Mesajul transmis de runa Perthro

De: Paul Hangerli 24/03/2026 | 07:00
Perthro este runa pe care nu o înțelegi citind despre ea. O înțelegi în momentul în care suni pe cineva fără un motiv anume și afli că tocmai te căuta și el. O înțelegi când te rătăcești pe o stradă necunoscută și dai peste exact ce aveai nevoie să găsești. O înțelegi când spui cu voce tare un lucru pe care îl gândeai de săptămâni și realizezi, din reacția celuilalt, că era momentul perfect să o faci. Perthro nu se explică. Se trăiește. Și cei care o recunosc nu sunt mai norocoși decât ceilalți. Sunt doar mai atenți, mai deschiși și puțin mai dispuși să riște decât le-ar dicta mintea rece.

Perthro nu se anunță. Apare și surâde, și dacă ești suficient de atent, o simți în aerul zilei înainte să înțelegi de unde vine.

Această rună veche și misterioasă poartă în ea energia norocului viu, nu a norocului pasiv care te găsește stând în fotoliu, ci a celui care se activează în momentul în care îndrăznești să faci o mișcare. Lady Luck nu recompensează azi precauția excesivă. Recompensează curajul, spontaneitatea și disponibilitatea de a miza puțin mai mult decât ți-ai planificat. Ridică miza. Nu pentru că ai toate cărțile câștigătoare în mână, ci tocmai pentru că nu le ai și azi poți câștiga și așa. Bluff-ul făcut cu aplomb și cu zâmbetul potrivit are astăzi șanse reale de reușită, în afaceri, în negocieri, în proiecte care păreau prea ambițioase pentru resursele de care dispui.

Și dacă vorbim de dragoste, Perthro aduce cu ea același mesaj: mai puțină calculare, mai multă îndrăzneală. Gestul neașteptat, cuvântul spus înainte să îți dai timp să îl cenzurezi, invitația lansată fără garanția unui răspuns favorabil, toate acestea au astăzi un farmec aparte. Iubirea, la fel ca norocul, preferă oamenii care nu se tem să pară vulnerabili.

Dar Perthro nu este doar runa hazardului fericit. Este și runa căutării, a descoperirii, a acelui apetit pentru cunoaștere care face din fiecare zi o aventură în sine. Energia zilei de astăzi este perfect aliniată cu orice formă de creștere personală și autodescoperire. Vizitează un muzeu care îți stă de mult pe listă. Participă la un workshop, la o conferință, la orice întâlnire care îți promite că vei pleca de acolo știind ceva ce nu știai când ai intrat. Începe acel curs pe care l-ai tot amânat. Sau, dacă nu simți nevoia să ieși în lume, rămâi înăuntru și sapă, pentru că introspecția sinceră făcută în rezonanța cu Perthro poate scoate la suprafață revelații pe care nu le-ai fi găsit în nicio altă zi.

Coincidențele fericite nu sunt întâmplătoare. Sunt răspunsurile universului la întrebările pe care ai curajul să le pui.
Azi, pune-le pe toate.

CITEȘTE ȘI : Zodia care riscă să aibă mari probleme de sănătate în această primăvară. Avertismentul astrologilor pentru acești nativi

Trei zodii dau lovitura la final de martie. Fericirea vine când se așteaptă mai puțin

Iți recomandăm
Cartea de Tarot a zilei de 24 martie 2026. Temperanța vine cu liniște
Știri
Cartea de Tarot a zilei de 24 martie 2026. Temperanța vine cu liniște
Horoscop chinezesc azi, 24 martie 2026. Decizii financiare pentru Mistreț și Dragon
Știri
Horoscop chinezesc azi, 24 martie 2026. Decizii financiare pentru Mistreț și Dragon
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
Mediafax
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul...
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
Gandul.ro
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Proiectul de OUG pentru declararea crizei pe piața carburanților, publicat de Ministerul Energiei. Cu cât se limitează adaosul și pentru cât timp
Mediafax
Proiectul de OUG pentru declararea crizei pe piața carburanților, publicat de Ministerul Energiei....
Parteneri
O mai recunoști? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, iar în adolescență arăta așa. Puțini și-au dat seama cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, iar în...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
Click.ro
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea...
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Digi 24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
Digi24
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac...
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de...
Încă un serviciu de streaming video se închide
go4it.ro
Încă un serviciu de streaming video se închide
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
Gandul.ro
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
