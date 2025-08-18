Hoții îi terorizează pe proprietarii de mașini de lux din cartierul bogătașilor! Imagini ULUITOARE surprinse de camerele de supraveghere

Într-unul dintre cele mai cunoscute cartiere exclusiviste din Capitală, liniștea a fost din nou tulburată de indivizi puși pe căpătuială. Țintele lor predilecte au ajuns să fie autoturismele de lux, parcate în apropierea marilor bulevarde din nordul Bucureștiului. Fenomenul nu mai este o simplă întâmplare izolată, ci pare să se repete, spre disperarea proprietarilor care investesc sume importante în mașinile lor.

Nu este pentru prima dată când astfel de detalii aparent mărunte, dar de valoare, devin trofee pentru hoți. Stemele originale, purtând logo-ul mărcii, sunt căutate atât de colecționari, cât și de persoane care le revând pe diverse platforme online. În plus, înlocuirea lor costă, iar paguba nu este doar materială, ci și una de imagine pentru cei care își văd mașinile ciuntite în mijlocul străzii.

Hoții îi terorizează pe proprietarii de mașini de lux din cartierul bogătașilor

Cel mai recent episod s-a consumat chiar în zona intersecției dintre Ștefan cel Mare și Calea Dorobanți, loc recunoscut pentru traficul intens și prezența permanentă a camerelor de supraveghere. Cu toate acestea, vigilența tehnologiei nu a reușit să-i intimideze pe făptași. Pe timpul nopții, aceștia au acționat rapid și au sustras emblemele de pe un autoturism de tip BMW Seria 4, model apreciat în special pentru eleganță și sportivitate.

Locuitorii din zonă se plâng că parcările publice din apropierea blocurilor sau vilelor de lux au devenit terenul de joacă al grupurilor specializate. Aceștia operează de obicei pe timp de noapte, când străzile sunt mai puțin circulate.

Problema se complică și din cauza faptului că emblemele auto originale, deși mici, sunt greu de găsit în magazine obișnuite, iar prețul pieselor de schimb din reprezentanțe este considerabil. Astfel, victimele nu doar că suportă disconfortul de a vedea mașina deteriorată, dar trebuie să scoată sume serioase din buzunar pentru a readuce autoturismul la forma inițială.

Aceste situații sunt încă proaspete după scandalul produs anul trecut, când un bărbat în vârstă de 38 de ani a reușit, într-o singură noapte, să lase în urmă un adevărat dezastru. În doar câteva ore, nu mai puțin de 16 mașini au fost vandalizate de acesta pe străzile Capitalei. Țintele nu erau exclusiv automobilele de lux, ci orice autoturism din care considera că ar putea sustrage bunuri de valoare.

