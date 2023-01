Hyundai TUCSON – cel mai bine vândut model al unei mărci de import în anul 2022

Hyundai Auto Romania si-a indeplinit obiectivul propus – de a mentine volumul record de vanzari din 2021 – livrand si in 2022 peste 9.500 de unitati. In cadrul acestor rezultate se evidentiaza contributia Hyundai TUCSON, care a devenit cel mai bine vandut model al unei marci de import in anul 2022.

„Pe parcursul anului 2022 am continuat sa ramanem aproape de clienti prin intermediul unei game variate de modele. Rezultatele obtinute demonstreaza ca designul futurist si tehnologiile revolutionare au transformat modelul TUCSON intr-un veritabil succes, atat in Romania, cat si la nivel global’’, a declarat Teodor Brusalis, Director General – Hyundai Auto Romania.

Cresterea cererii pentru TUCSON a contribuit la performantele inregistrate. Vanzarile modelului s-au majorat cu 7,2% in comparatie cu aceeasi perioada a anului anterior, devenind cel mai bine vandut autovehicul al unei marci de import in anul 2022, cu 3.058 de unitati.

Totodata, gama Hyundai eco reprezinta 19,6% din totalul vanzarilor in 2022. Hyundai Auto Romania isi mentine locul al doilea in segmentul hybrid, dar si in segmentul plug-in hybrid. In plus, ocupa pozitia a patra in clasamentul vehiculelor 100% electrice.

Hyundai TUCSON ofera cea mai diversificata gama de sisteme de propulsie din segmentul SUV-urilor compacte. Pe langa versiunile termice, TUCSON dispune si de variante mild hybrid de 48 V, hybrid si plug-in hybrid.

Pentru 2023, obiectivul Hyundai Motor Company este de a oferi clientilor experiente memorabile, inclusiv prin intermediul noilor modele – KONA, SANTA FE si IONIQ 5 N (primul vehicul electric de inalta performanta al companiei), continuand sa isi consolideze pozitia de lider pe piata mobilitatii eco cu modelele electrice din gama IONIQ.