Liviu Dragnea nu are liniște în niciun moment! După ce fostul șef al României s-a rugat de tânăra "Suzi" să îi facă și să îi arate una alta în schimbul unei "execuții sexuale", acum sexy consiliera arată tot ce are mai bun online, pentru suma corectă. Mai exact la videochat!

N-ar fi de mirare dacă Liviu Dragnea ar fi deja unul dintre abonații la contul de videochat al lui Suzi. OTV e mic copil pe lângă Cam Whores TV, postul unde lucrează Suzi (a fost și consilieră prin partidul lui Dragnea și Fester). Suzi este prietena Irinei Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea. După ce și-a luat țeapă de la Irina (CANCAN.RO v-a prezentat discuțiile de pe whatsapp dintre cei doi – mori de râs), Dragnea a avut o tentativă de a o combina pe Suzi, doar că Suzi i-a tăiat rapid macaroana, lăsându-l cu mustața-n soare. I-a cumpărat una alta, i-a plătit și operația de silicoane, doar-doar. Dar Suzi nu e vreo fraieră și nu-și dă trupul oricărui ”baron” e dispus să plătească un implant, două. Îi dă pe la nas și îl lasă așa:))

Anul ăsta, începutul lui septembrie îl prinsese pe Liviu Dragnea într-o stare avansată de melancolie. Se afla în Serbia, era la o masă cu niște oameni și se simțea singur. Irina i-a trecut în acele momente prin fața ochilor ca o pasăre migratoare, dar Irina era deja de domeniul trecutului. O părăsise pe Irina la scurt timp după ce a ieșit din închisoare. A părăsit-o pentru că îl înșelase. Cine a mai pomenit ca o femeie să-și înșele bărbatul cu treizeci de ani mai în vârstă decît ea!? Ce importanță avea că el se afla răcoare și ea era în călduri!?

Suzi, ce ipostaze!!! Nu doar Liviu Dragnea are acces la ele

Liviu Dragnea și-a amintit dintr-odată de Suzi, prietena Irinei. Suzi și Irina au lucrat la Ministerul Dezvoltării pe vremea când Dragnea era cel mai puternic al României. A căutat în telefon. Încă avea numărul lui Suzi. Discuțiile de la masă îl plictiseau. I-a scris lui Suzi un mesaj. Subtil ca un capac de canal ieșit din asfalt, Dragnea a început atunci o vrăjeală de doi lei cu Suzi, ajungând să-i spună lucruri pentru care ar fi fost invidiat de orice șef de autobază: „Fără glumă, chiar ești bună de p**ă!!! Și frumoasă“ Oau, bravo, Liviule! Tu ai fost la un moment dat cel mai puternic om din România!

Suzi nu s-a lăsat combinată de Dragnea. Mustața lui Dragnea e deja de mult timp expirată. Plus că stomatologul îl așteaptă de mult prea mult timp. Plus că, în calitate de om politic, a ajuns pielea p**ii. Sigură pe feminitatea ei, Suzi s-a apucat de videochat la modul profesionist. Vorbește limba engleză ca o cizmă în călduri, dar asta contează mai puțin. Ceea ce contează pentru clienții ei de pe Internet, printre care n-ar fi exclus să se numere și Dragnea, e că Suzi arată tot ce are ea mai de preț.

Folosește telecomanda de la sex toys cu multă dezinvoltură, schimbând frecvența și viteza în funcție de ce bani îi intră în cont. Ceea ce Dragnea și-ar fi dorit să vadă doar el poate vedea acum oricine e dispus să plătească. Sigur că e de râsul curcilor pasionate de meritocrație că o pițipoancă precum Suzi a lucrat cu câțiva ani în urmă la Ministerul Dezvoltării pe vremea când Dragnea era cel mai puternic om din țară, însă asta este și o dovadă clară că România e țara tuturor posibilităților.

