I-au împachetat mașina în… hârtie igienică!

Asta-i una dintre cele tari mai faze între prieteni! Dacă prietenii țin, dar cu adevărat, la glumă! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a surprins imagini de-a dreptul fabuloase, pe o stradă din Nordului, din Capitală! Mașina amicului, care, probabil, avea la acea oră, 4 dimineața, somnul lin, s-a transformat într-un mare sul de hârtie igienică!

Chiar luminată e strada, chiar treceau mașini la acea oră din noapte! Adolescenților, trei băieți și o fată, nu le-a păsat! Au pus ochii pe "bijuteria" unui prieten. Parcată la trotuar, lângă scară! Glume, veselie mare! Până când unuia dintre ei i-a venit ideea: "hai să i-o împachetăm!" "Cum?", normală întrebare! Răspunsul: "așa!" Așa însemnând multe suluri de hârtie igienică! Au cumpărat-o, pentru că li s-a părut teribil de amuzantă "faza". Hârtia.

Apoi, cu un păhărel lângă, de fapt, încă un păhărel la "bord", cei trei băieți și prietena lor s-au dezlănțuit! Ce mașini care treceau, ce lumină care le deslușea fețele… "Hai la fapte". Și, chiar instantaneu, automobilul parcat cu grijă era învelit. Cu igienica hârtie. Ba chiar, pentru a nu a lua vântul, unul dintre ei s-a chinuit, săracul, să bage părți din ea pe sub capotă! I-a reușit, spre aprobarea generală.

Distracție maximă în miez de noapte

După ce dispare sub hârtia mai scumpă sau mai ieftină, mașina prietenului de sub plapumă la acea oră mai "suportă" și câteva pahare pe capotă, doar de aia i-au făcut farsa amicii! Ca să se distreze!

Acum, cine știe cum o fi recționat tipul cu certificatul de înmatriculare al mașinii! I-o fi luat la șuturi, s-o fi amuzat… Na, prietenii ar ști de ce! Că nu are rost să copiem, cuvânt cu cuvânt, celebra reclamă! Până la urmă, au muncit și oamenii ăia…

